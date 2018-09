Trump všetkých šokoval: VIDEO Slová lásky o diktátorovi Kimovi, TOTO naozaj povedal?!

WASHINGTON - Zamilovali sme sa do seba, povedal o svojom vzťahu s Kim Čong-unom Donald Trump. K svojmu vzťahu na diaľku k o polovicu mladšiemu diktátorovi sa ženatý 72-ročný americký prezident priznal verejnosti v sobotu na mítingu so svojimi priaznivcami v športovej hale mesta Wheeling v západnej Virginii. Pochválil sa tiež, že mu severokórejský vodca napísal krásne listy.

Trump sa Kima na jednaní snažil presvedčiť, aby sa Severná Kórea vzdala atómových zbraní. "Bol som tvrdý, on tiež, medzi nami to bolo hore a dole," rozprával šéf Bieleho domu. "A potom sme sa zamilovali. Jasné? Nie, naozaj," uisťoval prezident najväčšej svetovej veľmoci.

Kim si vraj jeho srdce získal nielen počas ich zatiaľ jediného stretnutia v júni v Singapure, ale aj listami, ktoré mu napísal. Ich vzťah však podľa Trumpa priniesol aj konkrétne politické plody v podobe sľubu severokórejského vodcu, že zruší všetky atómové a raketové testy. Analytici sú ale k jeho optimizmu skeptickí, žiadny pozorovateľný pokrok vytvorenia denuklearizovaných zón Kórejského polostrova vraj zatiaľ vidieť nie je.

Vzťah medzi Trumpom a Kimom mal v minulosti do idyly ďaleko. Niekoľkokrát sa vzájomne počastovali nadávkami. Prezident USA o severokórejskom vodcovi hovoril ako o "malom a hrubom" a označil ho tiež za "rakeťáka". Vodca KĽDR zase o Trumpovi povedal, že je choromyseľný a mal ho za "starého blázna".

Vo Wheelingu dala hlava USA najavo, že z prípadnej kritiky svojich slov o vzťahu s Kimom si nič nerobí. "Donald Trump hovorí, že sa zamilovali. To je hrozné, hrozné, že? Je to také neprezidentské," robil si žarty a následne ukázal na dav ľudí, ktorý sa vo Wheelingu zhromaždil: "Vždy hovorím, že je ohromne ľahké byť prezidentský. ale to by sa do tejto natrieskanej haly nechcelo zvonku dostať ďalších 10-tisíc ľudí, stálo by ich tam len 200," uzavrel Trump.