VIDEO Z Trumpa sa opäť všetci smejú: Čo to máš na topánke, Donald?

WASHINGTON - Ďalšia bizarnosť od Donalda Trumpa. Americký prezident tentokrát zaujal pri nastupovaní do lietadla, ktoré smerovalo do Minneapolisu. Dôvod? Na topánke mal čosi podozrivé...

Trump je opäť na posmech internetu. Z jeho topánky totiž trčal biely kúsok akejsi látky, ktorú množstvo ľudí považuje za toaletný papier. Americká hlava štátu sa chystala na let špeciálom Air Force One do Minneapolisu, kde sa mal uskutočniť jeho zjazd.

Toaletný papier na topánke

Američania sa ale pýtajú, ako sa to stalo a prečo mu nikto nepomohol. Papier nakoniec tesne pred vstupom do lietadla z Trumpovej topánky padol. „Rozmýšľam, koľko ľudí si všimlo ten papier a s úškrnom povedalo ´Nepovedzte mu to´," napísal John.

Ďalší to berú s humorom. „Trump nastúpil na Air Force One s toaletným papierom na topánke a ja som sa ani nezasmial. Som iba otupený. On je tak zlý, že dokonca zruinoval aj záchodový humor," napísal Jesse.