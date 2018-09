Pápež ku sexuálnym škandálom, ktoré otriasajú katolíckou cirkvou: Toto uznal

František v utorok vo svojom príhovore k mladým ľuďom v prevažne sekulárnom Estónsku, kde sa končí jeho apoštolská návšteva v Pobaltí, reflektoval nedávne správy o zneužívaní detí kňazmi v Nemecku, uviedla agentúra AP.

Spravodajský portál Spiegel Online a týždenník Die Zeit totiž v polovici septembra informovali o 3677 prípadoch zneužívania kňazmi v rokoch 1946-2014. Obe médiá uviedli, že správu si objednala Konferencia biskupov Nemecka a vypracovali ju tri univerzity: v Giessene, Heidelbergu a Mannheime. Správa mala byť zverejnená 25. septembra, ale do médií unikla skôr.

V závere správy sa uvádza, že vyše polovica obetí bola vo veku 13 rokov a menej a väčšinou išlo o chlapcov. Každý šiesty prípad sa týkal znásilnenia a do sexuálneho zneužívania bolo zapletených najmenej 1670 kňazov. Okolo 969 obetí zneužívania boli miništranti, dodal Die Zeit.

V správe sa tiež píše, že skutočné počty obetí sú pravdepodobne oveľa vyššie. K takémuto záveru dospelo bádanie expertov z univerzít. Pápež na dnešnom ekumenickom stretnutí s mládežou v Tallinne uviedol, že si je vedomý toho, že mnoho mladých ľudí má pocit, že cirkev im nemá čo ponúknuť a že nerozumie ich problémom.

František uznal, že tento pocit je oprávnený, a dodal: "My dospelí sa musíme obrátiť (k viere), musíme si uvedomiť, že na to, aby sme stáli na vašej strane, musíme zmeniť mnohé z toho, čo vás (od cirkvi) odrádza". Podľa portálu Vatican News pápež tiež uviedol, že niektorí z mladých "nás výslovne žiadajú, aby sme ich nechali na pokoji, pretože prítomnosť cirkvi vnímajú ako nepríjemnú alebo dokonca provokujúcu".

"Sú znepokojení sexuálnymi a hospodárskymi škandálmi, po ktorých neprichádza jasné odsúdenie, ako aj našou nepripravenosťou reálne posúdiť život a city mladých ľudí," dodal pápež. Pápež má na záver svojej návštevy v Estónsku v programe omšu, ktorú odslúži na Námestí slobody v Tallinne. Agentúra AP v tejto súvislosti poznamenala, že ku katolíckej viere sa hlási v Estónsku len 6000 ľudí.

Nemeckú katolícku cirkev vyzývajú na odškodnenie obetí; biskupi predložia správu

Nemeckú katolícku cirkev vyzývajú, aby ponúkla odškodné obetiam sexuálneho zneužívania kňazmi. Biskupi sa v utorok zároveň chystajú na celoštátnej konferencii oficiálne zverejniť šokujúcu správu o tejto téme, píše agentúra DPA. "Stále je to otvorená rana," povedal v utorok pre stanicu ZDF Johannes-Wilhelm Rörig, vládny predstaviteľ zodpovedný za otázky sexuálneho zneužívania detí.

Katolícka cirkev sa borí s dôsledkami správy, ktorú si sama objednala u odborníkov z troch univerzít. V správe, ktorá unikla do médií už skôr, sa uvádza, že kňazi zapletení do zneužívania chlapcov neboli nikdy potrestaní, ani nadriadenými. Správa unikla do popredných nemeckých magazínov Der Spiegel a Die Zeit začiatkom tohto mesiaca, pred jej oficiálnym predložením na spomínanej konferencii.

V správe o sexuálnom zneužívaní v katolíckej cirkvi v Nemecku sa podrobne opisuje 3677 prípadov zneužívania kňazmi v rokoch 1946-2014. Zneužívania sa dopustila 1670 kňazov, teda 4,4 percenta katolíckych duchovných. Kardinál Reinhard Marx, ktorý je predsedom Konferencie biskupov Nemecka v meste Fulda v strednej časti krajiny, v pondelok vyhlásil, že cirkev sa vzhľadom na obvinenia zo zneužívania ocitla v "rozhodujúcom, zlomovom bode".

Správu vypracovali tri univerzity: v Giessene, Heidelbergu a Mannheime. V jej závere sa podľa magazínov Der Spiegel a Die Zeit uvádza, že vyše polovica obetí bola vo veku 13 rokov a menej a väčšinou išlo o chlapcov. Každý šiesty prípad sa týkal znásilnenia. Okolo 969 obetí zneužívania boli miništranti, dodáva Die Zeit. V dokumente sa tiež píše, že skutočné počty obetí sú pravdepodobne oveľa vyššie.