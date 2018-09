Rusi po zostrelení lietadla mieria do Stredomoria: Veľká vojnová fotila a raketová streľba

MOSKVA - Po zostrelení svojho lietadla Il-20 nad Stredozemným morom Rusko zintenzívnilo vojenské aktivity pri pobreží Sýrie. Informovali o tom vo štvrtok cyperské médiá. Rusko sa podľa nich údajne rozhodlo uzavrieť oblasti v blízkosti Cypru, aby tam uskutočnilo svoje vzdušné, pozemné a námorné operácie, a to od štvrtka do nasledujúcej stredy. Tieto správy potvrdili aj zdroje v Izraeli, napísal vo štvrtok denník Haarec.

Agentúra Interfax v štvrtok vydala správu, v ktorej sa uvádza, že "rad oblastí v medzinárodných vodách východného Stredomoria v blízkosti Sýrie, Libanonu a Cypru bolo uzavretých v súvislosti s námorným cvičením lodí ruskej vojnovej flotily a skúškami raketovej streľby". Zverejnené správy, určené pre letecký personál a pre posádky lodí plaviacich sa v oblasti, obsahujú presné údaje o hraniciach uzavretých oblastí. Tiež sa v nich uvádza, že dané oblasti sú uzavreté pre lety civilných lietadiel a plavbu lodí do 26. septembra.

Ruské prieskumné lietadlo zostrelila sýrska raketa v pondelok večer nad Stredozemným morom. Zahynulo všetkých 15 osôb na palube. K incidentu došlo približne o 23.00 h moskovského času, keď sa lietadlo vracalo na ruskú leteckú základňu Humajmím. Podľa ruského ministerstva obrany zodpovednosť za incident nesie Izrael, ktorý Moskva následne varovala, že si vyhradzuje právo na odvetu.

Ruský prezident Vladimir Putin bol vo svojich vyjadreniach miernejší: denník The Times of Israel napísal, že Putin Izraelu "odpustil", ale izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zároveň vyzval, aby nedovolil opakovanie takejto situácie. Netanjahu podľa The Times of Israel vyjadril ľútosť nad smrťou ruských vojakov a uvítal návrh na koordináciu bezpečnostných záležitostí medzi Izraelom a Sýriou; Putin v rozhovore s predsedom vlády židovského štátu vyhlásil, že Izrael svojím náletom v Sýrii narušil sýrsku suverenitu.

Ďalej uviedol, že k strate lietadla viedla "séria tragických udalostí". V súvislosti so zostrelením ruského vojenského lietadla Il-20 pri brehoch Sýrie odcestuje vo štvrtok do Moskvy izraelská vojenská delegácia na čele s veliteľom izraelských vzdušných síl generálmajorom Amikamom Norkinom.

Sýrska protivzdušná obrana nemá ruský identifikátor cieľov

Ruské ministerstvo obrany vo štvrtok informovalo, že sýrsky systém protivzdušnej obrany S-200, ktorého raketa omylom zasiahla ruské špionážne lietadlo, nebol vybavený ruským detektorom na automatické rozlíšenie svojich jednotiek od protivníkových (tzv. systém vlastný-cudzí).

"Systém elektronickej detekcie vlastný-cudzí má každý štát svoj," uviedol vo štvrtok podľa agentúry Interfax hovorca ruského rezortu obrany Igor Konašenkov. Podľa slov sa tento elektronický systém fungujúci na báze rádiových signálov nemontuje na žiadne zbrojné systémy vyvážané z Ruska v rámci vojensko-technickej spolupráce. Tento prístup sa uplatnil aj v prípade systémov protivzdušnej obrany dodaných do Sýrie Ruskom.

Konašenkov vo svojom vystúpení na brífingu v Moskve odmietol všetky "úvahy pseudoexpertov", ktorí tvrdia, že zostrelenie ruského lietadla Il-20 zavinilo zlyhanie ruského systému schopného rozlíšiť, či blížiaci sa cieľ je "vlastný alebo cudzí". Konašenkov zdôraznil, že neexistuje precedens, keď by bol tento systém odovzdaný cudziemu štátu spolu s ruskými identifikačnými kódmi. Uviedol, že "nič také sa nestalo a ani sa nemôže stať".