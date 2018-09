Silné zemetrasenie v Turecku: Žena bola na najvyššom poschodí hotela, hrôzostrašný zážitok!

Svedok, ktorý sa v tom čase nachádzal v meste Kemer, vzdialenom od epicentra približne 80 kilometrov, uviedol, že bolo cítiť veľké otrasy.

Desivý zážitok opísala aj žena, ktorá sa v čase zemetrasenia nachádzala na najvyššom poschodí hotela v Antalyi. „Ležala som v posteli a zrazu sa začalo všetko triasť. V zrkadle som videla, ako sa celá posteľ hýbe,“ spomína žena. „Celá budova sa triasla, a trvalo to veľmi dlho. Bolo to veľmi strašidelné,“ dodala s tým, že našťastie sa nikomu nič nestalo.

Zdroj: Getty Images, Twitter/LastQuake

Doposiaľ neboli po zemetrasení hlásené žiadne obete na životoch ani škody na majetkoch.

M5.2 #earthquake (#deprem) strikes 103 km S of #Antalya (#Turkey) 18 min ago. Updated map of its effects: pic.twitter.com/9aVke9Y7LK