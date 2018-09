Nemecká polícia zadržala dvoch Afgancov: Sú podozriví zo zabitia ďalšieho Nemca

K tragickej udalosti došlo len dva týždne po zabití Nemca kubánskeho pôvodu v inom východonemeckom meste Chemnitz, z ktorého sú podozriví utečenci z krajín Blízkeho a Stredného východu. V Chemnitzi následne vypukli nepokoje a protesty za účasti pravicových radikálov. Zabitiu v Köthene, ktorý sa nachádza v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko, predchádzala podľa zdrojov agentúry DPA hádka medzi niekoľkými mužmi na miestnom ihrisku.

Najskôr tam vypukol spor medzi trojicou Afgancov a jednou ženou, do ktorého sa neskôr zamiešali dvaja muži, podľa všetkého Nemci. Jeden z nich, 22-ročný, následne prišiel o život. Podľa novín Die Welt mohol muž zomrieť na následky krvácania do mozgu, čo by však mala ešte potvrdiť alebo vyvrátiť súdna pitva. Miestna polícia a prokuratúra v krátkom vyhlásení uviedla, len to, že v sobotu v neskorých večerných hodinách zomrel v Köthene muž. V tejto spojitosti "predbežne zadržali" dvoch afganských občanov podozrivých zo zabitia. Tretieho Afganca nezadržali, keďže nie je považovaný za podozrivého, uviedla stanica Deutsche Welle.

Polícia zdôraznila, že okolnosti incidentu sú stále nejasné, pričom udalosť vyšetruje "zo všetkých uhlov". Minister vnútra Saska-Anhaltska Holger Stahlknecht vyjadril poľutovanie nad tragickým úmrtím v Köthene a vyzval miestnych obyvateľov, aby si "zachovali chladnú hlavu". Na zachovanie pokoja apelovali aj miestni náboženskí predstavitelia. Členovia pravicového hnutia Pro Chemnitz, ktoré spoluorganizovalo protesty v Chemnitzi, okamžite zareagovalo aj na incident v Köthene. Spoločne s ďalšími skupinami zvolalo do köthenského parku na nedeľu večer "spomienkový pochod".

Zhruba 500 ľudí pochodovalo v nedeľu večer ulicami východonemeckého mesta Köthen v reakcii na smrť 22-ročného Nemca, ktorý prišiel o život v sobotu večer po hádke na miestnom ihrisku. Účastníci "spomienkového pochodu", ktorý pod týmto názvom zvolali pravicové skupiny vrátane hnutia Pro Chemnitz, v tichosti pochodovali ulicami mesta, pričom podľa svedkov agentúry DPA neniesli žiadne pútače ani transparenty. Zastavili sa na ihrisku, kde došlo k úmrtiu mladého Nemca a položili tam kvety.

Ešte pred touto akciou organizovanou pravicovými skupinami pochodovalo v Köthene asi 50 odporcov pravicového extrémizmu. Ich demonštráciu zvolala Henriette Quadeová, poslankyňa krajinského parlamentu v Sasku-Anhaltsku za stranu Ľavica.