Nečakané vyhlásenie britského exministra Johnsona: Po 25 rokoch manželstva sa rozvádza

"Pred niekoľkými mesiacmi sme sa po 25 rokoch manželstva rozhodli, že bude v najlepšom záujme nás oboch, keď sa rozídeme. Napokon sme sa dohodli na rozvode, ktorý v súčasnosti prebieha. Ako priatelia budeme aj naďalej spoločne podporovať naše štyri deti," uvádza sa vo vyhlásení Borisa Johnsona a jeho manželky Mariny Wheelerovej.

Vyhlásenie dvojice prišlo po tom, čo denník The Sun zistil, že bývalý šéf diplomacie už nežije v spoločnej domácnosti so svojou manželkou, ktorá je právničkou. Boris Johnson (54) bol britským ministrom zahraničných vecí od júla 2016 do júla 2018, keď zo svojej funkcie odstúpil pre nesúhlas s politikou premiérky Theresy Mayovej ohľadom odchodu Británie z EÚ.