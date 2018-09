Škandalózny prípad v Indii: Príbuzní skupinovo znásilnili a zabili len 9-ročné dievčatko

NAÍ DILLÍ - Deväťročné dievča v štáte Džammú a Kašmír na severe Indie znásilnil nevlastný brat so skupinou kamarátov. Polícia v stredu oznámila, že k znásilneniu a následnej vražde ich naviedla nevlastná matka dievčaťa. Informáciu priniesla agentúra DPA.

Denník The Times of India uvádza, že telo dievčaťa v rozklade našli v nedeľu v lese neďaleko jej domova v oblasti Úrí v najsevernejšom indickom štáte Džammú a Kašmír. Malo vylúpené oči a telo popálené kyselinou. Polícia v utorok zatkla jej nevlastnú matku, štrnásťročného nevlastného brata a ďalších troch ľudí.

"Hrôzostrašný príbeh skupinového znásilnenia a vraždy deväťročného dievčaťa v Úrí jej nevlastným bratom, ktorého naviedla jej nevlastná matka," znela správa na policajnom Twitteri. Žena vyzbrojená nožom odviedla dievča do lesa, kde privolala svojho syna a jeho kamarátov, píšu The Times of India, odvolávajúc sa na policajné zdroje.

Vyšetrovanie zistilo, že príčinou vraždy bola žiarlivosť a odplata v rámci rodiny. Žena prechovávala nenávisť voči druhej manželke jej manžela a jej deťom. Zákon o manželstve z roku 1955 v Indii mnohoženstvo - polygamiu - zakazuje, v niektorých moslimských a hinduistických komunitách je však stále praktizovaná.

Počas vypočúvania žena uviedla, že jej manžel trávi viac času so svojou druhou ženou a spomedzi detí má najradšej práve deväťročnú dcéru. Vypätá situácia v rodine vyústila do vraždy, informovala polícia. Indická vláda nedávno schválila prísnejšie tresty za sexuálne násilie páchané na deťoch - vrátane trestu smrti pre tých, ktorí zneuctia dievčatá mladšie ako 12 rokov. Rozhodnutie prišlo po všeobecnom pobúrení z viacerých prípadov sexuálnych útokov na mladistvých z posledných mesiacov.