Veľká rana pre iránsky turizmus: Dve veľké letecké spoločnosti doň prestanú lietať

PARÍŽ - Letecké spoločnosti Air France a British Airways pozastavia lety do a z Iránu. Informáciu priniesol rakúsky verejnoprávny rozhlas ORF.

Hovorca francúzsko-holandského koncernu Air France-KLM vo štvrtok vyhlásil, že tento krok nesúvisí s americkými sankciami uvalenými na islamskú republiku, ale je odrazom zlých hospodárskych výsledkov, ktoré vykazuje letecké spojenie Paríž-Teherán.

Posledný let spoločnosti z Iránu je naplánovaný na 18. septembra. Aj British Airways poukázali na aktuálnu nehospodárnosť linky Londýn-Teherán. Ostatný let tejto spoločnosti by mal opustiť iránsky vzdušný priestor 23. septembra.