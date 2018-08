Obrovský škandál v Poľsku: Ilegálni migranti prekročili hranice, prsty v tom mali aj Slováci

Na poľskom území ich očakávali Slováci s dvoma motorovými vozidlami so slovenskými evidenčnými číslami. Stalo sa tak v pondelok v skorých ranných hodinách. Všetky osoby poľskí pohraničníci zadržali v obci Kalnica k/Cisnej v Podkarpatskom vojvodstve. Dvaja zo Slovákov, muži vo veku 33 a 43 rokov, Martin R. a Martin P., sedeli za volantmi oboch vozidiel, medzi členmi ich posádok bola aj ich 49-ročná krajanka Anna J.

Zvyšok zadržaných tvorilo šesť mužov a šesť žien - občanov Vietnamu vo veku od 16 do 30 rokov. Všetci prešli z Ukrajiny do Poľska cez pohorie Bukovské vrchy (Bieszczady) pešky, aby následne nastúpili do upraveného motorového vozidla so slovenským evidenčným číslom. Ilegálni migranti nemali pri sebe ani finančné prostriedky, ani žiadne dokumenty totožnosti, uviedla hovorkyňa pohraničníkov z Przemyšlu Elžbieta Pikorová.

Podľa vlastných slov Vietnamci za cestu do západnej Európy zaplatili ešte doma po 15.000 USD. Poľsko ich v stredu vrátilo do Ukrajiny. Trojicu občanov SR zaviazali uhradiť pokutu vo výške po 4000 zlotých za osobu a oboch vodičov v zrýchlenom konaní právoplatne odsúdili na rok odňatia slobody podmienečne na tri roky. V oblasti zmieneného pohoria zadržali od začiatku roka 2018 podľa oficiálnej štatistiky poľskej pohraničnej stráže už 133 ilegálnych prisťahovalcov, pričom v 17 prípadoch išlo o skupinové narušenie štátnych hraníc a v deviatich prípadoch sa podarilo zadržať aj prevádzačov.