Kyjev vo veľkom kritizuje Putina: Dôvodom je plánovaná účasť na svadbe rakúskej ministerky

„Odteraz už Rakúsko nemôže byť žiadnym sprostredkovateľom na Ukrajine,“ uviedla predsedníčka zahraničného výboru ukrajinského parlamentu Hanna Hopková na svojom twitterovom účte. Hoci je svadba súkromnou udalosťou, je podľa nej zrejmé, že poslaním pozvánky Putinovi už nemožno ostať neutrálny. Účasť ruského prezidenta navyše označila za "jasnú ranu európskym hodnotám", napísala aj na sociálnej sieti Facebook.

O účasti Putina na svadbe informoval v stredu v Moskve hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Ruský prezident si do Južného Štajerska odskočí cestou do Berlína, kde sa v sobotu stretne s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou. Ministerka pozvala Putina na svoju svadbu počas jeho júnovej návštevy v Rakúsku. Kneisslová bola do rakúskej vlády nominovaná krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ), hoci nie je jej členkou. Často hovorí o potrebe bližších vzťahov medzi Rakúskom a Ruskom.

Putin privítal v Soči turkménskeho prezidenta

Ruský prezident Vladimir Putin privítal v čiernomorskom letovisku Soči svojho turkménskeho náprotivka Gurbangulyho Berdymuchamedova na rokovaniach, ktoré prichádzajú po nedávnom podpísaní nového dohovoru o právnom štatúte na prírodné zdroje bohatého Kaspického mora. Začiatkom stretnutia v stredu Putin vyhlásil, že by rád s turkménskym prezidentom hovoril o "všetkých záležitostiach, ktoré sú dôležité pre bilaterálne vzťahy", informuje stanica Slobodná Európa.

"Naše vzťahy sme vždy budovali na vzájomnom rešpekte, takže aj teraz robíme všetko pre to, aby sme podporili našu spoluprácu," vyhlásil turkménsky líder. Pred týmto neformálnym stretnutím Kremeľ oznámil, že dialóg Putina s Berdymuchamedovom sa dotkne "celej škály bilaterálnych otázok" vrátane energetiky. Stretnutie prichádza tri dni po summite prezidentov všetkých krajín, ktoré ležia na pobreží Kaspického mora. Summit sa konal v kazašskom meste Aktau, kde Putin, Berdymuchamedov a prezidenti Azerbajdžanu, Iránu a Kazachstanu uzavreli dohovor o právnom štatúte a delimitácii Kaspiku, ktorý vo svojom dne ukrýva bohaté zásoby ropy a zemného plynu.

Moskva a Ašchabad vlani v októbri podpísali tiež dohodu o strategickom partnerstve. Rusko-turkménske vzťahy však zaťažujú spory ohľadom dodávok zemného plynu. Rusko už roky nenakupuje od Turkménska zemný plyn, pričom ako dôvod tohto opatrenia uvádza porušenie kontraktu zo strany Ašchabadu. Turkménsko sa štylizuje do polohy neutrálnej krajiny a nie je členom Ruskom vedenej Eurázijskej ekonomickej únie (EEÚ) ani Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB).