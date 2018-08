Vozidlo registrované v Kolumbii mierilo do Quita, pričom pred mestom vrazilo do iného auta. Zástupca tamojších úradov pre kolumbijské Blu Radio potvrdil, že medzi zosnulými sú občania Kolumbie a Venezuely. Ekvádorskí záchranári uviedli, že autobus sa prevrátil po tom, ako narazil do menšieho auta.