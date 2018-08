Šokujúci nález na strednej škole v Indiane: Thomas mal pod bundou desať nožov, reakcia mladíka

Milovník nožov do školy, ktorú nenavštevuje, prišiel krátko po skončení vyučovania, aby sa podľa vlastných slov stretol s jedným z tamojších študentov. Policajtom vysvetlil, že v letných mesiacoch nosí nože v koženej bunde a bežne ich tam má zo desať. Na čo ich potrebuje, to nevysvetlil. Chlapcove slová potvrdila aj jeho matka.

Thomas Lon Owens III, 18, was arrested and charged with trespassing and 10 counts of possession of a knife on school property. https://t.co/JoQmjJbLsM