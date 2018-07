Ďalšie veľké stretnutie lídrov na obzore? Trump vyjadril ochotu stretnúť sa s Rúháním

Donald Trump a Hassan Rouhani, Zdroj: SITA/AP Photo

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v pondelok vyhlásil, že by sa "určite stretol" s iránskym prezidentom Hasanom Rúháním, ak by s tým iránsky líder súhlasil. Trump by tak podľa vlastných slov urobil bez stanovenia akýchkoľvek "predbežných podmienok".