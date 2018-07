Na Rhodose uviazli stovky turistov: Pekelná dovolenka, chaos na letisku

Vyčerpaní tlačiaci sa turisti čakajú na letisku už niekoľko hodín, niektorí aj 12 - 13. Bez fungujúceho IT systému nie je možné turistov odbaviť.

"Zostali sme tu zablokovaní celú noc. Vraj im skolaboval systém, a tak zavreli letisko. Lietadlo od Smart Wings, ktoré bolo pre nás, najprv odklonili do Turecka, potom na Krétu a teraz nás doň nechcú pustiť," povedala zúfalá česká turistka Hanka portálu Blesk.cz.

@jet2tweets it’s great to see your team working hard (sarcasm) at Rhodes Airport, we’ve been here for over 8 hours with a disabled passenger and the communication from your team has been worse than poor about the flight, it’s cancellation and our re-accommodation! pic.twitter.com/Kfg0LmGTmO