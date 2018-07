PRÁVE TERAZ Panika v Nemecku: Útočník dobodal ľudí v autobuse, 14 zranených

Najmenej 14 ľudí utrpelo v piatok zranenia, keď ich v linkovom autobuse v severonemeckom meste Lübeck pobodal nožom zatiaľ neznámy útočník. Dvaja ľudia sú údajne zranení ťažko, 12 ľahko. Páchateľa polícia zadržala, informovala agentúra DPA.

Lübeck attack update:

RAW: The area around the bus was cordoned off throughout Friday afternoon. Authorities have not yet confirmed the suspect's motive, but prosecutors said they had not ruled out terrorism.

