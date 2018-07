VIDEO Masívne demonštrácie v Nemecku: Desaťtisíce ľudí protestovali proti politike strachu

Zhromaždenie pod heslom "#naštvaní - Spoločne proti politike strachu!" zvolalo približne 130 organizácií vrátane odborov, ale aj cirkevných a kultúrnych spolkov, informovala agentúra DPA. Namierené bolo predovšetkým proti utečeneckej politike Kresťanskosociálnej únie Bavorska (CSU), ktorá je súčasťou spolkovej vlády v koalícii so sesterskou Kresťanskodemokratickou úniou Nemecka (CDU) a Sociálnodemokratickou stranou Nemecka (SPD).

Thousands of people protesting for an end of of far-right politics in Europe. Refugees welcome! #FCKAFD #FCKNZS #fckcsu #ausgehetzt #Munich pic.twitter.com/24tqG2079Z