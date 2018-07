FOTO Trump nazval EÚ nepriateľom a odišiel do Helsínk: Tam ho čakajú stovky protestujúcich

Lietadlo s Trumpom vzlietlo z letiska v Glasgowe krátko po 16.00 h miestneho času (17.00 h SELČ) a po približne troch hodinách letu pristane v Helsinkách, informovala tlačová agentúra AP. Prezident nemá po prílete do Fínska naplánované večer žiadne vystúpenie na verejnosti. S Putinom sa má stretnúť v pondelok. Trump s manželkou Melaniou strávili víkend v jeho súkromnom golfovom rezorte Turnberry na západe Škótska, čo je približne hodina jazdy autom od Glasgowa.

Šéf Bieleho domu bol na svojej prvej oficiálnej návšteve Spojeného kráľovstva od nástupu do prezidentského úradu a cez týždeň sa stretol s britskou premiérkou Theresou Mayovou a s kráľovnou Alžbetou II. Prezident hral v Turnberry golf oba víkendové dni. V sobotu mával skupine ľudí, ktorí na protest proti jeho politike mali piknik neďaleko golfového ihriska, ktorého časť je vidieť z neďalekej pláže.

Zdroj: SITA/AP Photo

Protesty v hlavnom meste Fínska

Zhruba 1500 ľudí protestovalo v nedeľu popoludní vo fínskej metropole Helsinki pred nadchádzajúcim pondelňajšom summitom amerického prezidenta Donalda Trumpa s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Akciou chceli upriamiť pozornosť na ľudské práva, demokraciu, otázky životného prostredia či práva sexuálnych menšín, informovala agentúra AP.

Demonštranti pochodovali z centra Helsínk na tamojšie Senátne námestie a pokrikovali heslá ako "Ľudské práva pre všetkých!" Transparentmi sa obracali na Trumpa i na Putina. "Robte sauny, nie vojnu!" hlásal jeden z nápisov. Na námestí neskôr predniesli prejavy umelci, environmentalisti i politici.

Organizátori tejto akcie nazvanej Helsinki Calling uviedli, že protest nebol priamo namierený proti Trumpovi či Putinovi, no pozornosť venoval kľúčovým globálnym otázkam. "Oslavujeme ducha Helsínk... a vítame každého, kto rešpektuje ľudské práva, demokraciu a nezdieľa falošné správy," povedal na proteste agentúre AP Timo Heikkinen, 50-ročný rodák z Helsínk.

Zdroj: SITA/AP Photo

Európska únia je nepriateľom

Prezident USA Donald Trump označil Európsku úniu za "nepriateľa". Povedal to v sobotu v Škótsku v rozhovore pre americkú spravodajskú televíziu CBS News, ktorá ho odvysielala v nedeľu. Trump v interview dodal, že má na mysli oblasť obchodu. Na jeho slová neskôr zareagoval predseda Európskej rady Donald Tusk a na Twitteri napísal, že EÚ a USA sú "najlepší priatelia".

Trump pre CBS News povedal, že podľa jeho názoru majú Spojené štáty "veľa nepriateľov", vrátane Európskej únie. Tá pritom patrí medzi najbližších spojencov Ameriky, pripomenula tlačová agentúra AP. Šéf Bieleho domu uviedol: "Myslím si, že Európska únia je nepriateľ, za to, čo nám robia v obchode." A doplnil: "O Európskej únii by to človek nepovedal, ale sú to nepriatelia."

Americký prezident ďalej pre CBS News tvrdil, že aj Rusko je "v určitých ohľadoch" nepriateľ a Čína je nepriateľ "ekonomicky". O Číne ešte dodal: "Ale to neznamená, že sú zlí. Neznamená to nič. Znamená to, že sú súťaživí." Predseda Európskej rady Tusk zareagoval na Twitteri: "Amerika a EÚ sú najlepší priatelia. Každý, kto tvrdí, že sme nepriatelia, šíri fake news (falošné správy)." Informovala o tom agentúra DPA.

Zdroj: SITA/AP

V Helsinkách sa na obmedzenia nesťažujú

Značné obmedzenia v cestnej doprave, ale i na letisku či v prístavoch zaviedli v Helsinkách a okolí počas nedele a predovšetkým pondelka, kedy sa má v tamojšom Prezidentskom paláci (Presidentinlinna) konať stretnutie najvyšších predstaviteľov USA a Ruska Donalda Trumpa a Vladimira Putina. Podľa Slovenky Pavlíny Gregorovej, doktorandky na Helsinskej univerzite, však tieto opatrenia nemajú výrazný vplyv na chod mesta. "Keďže je júl a všeobecne sú všetci na dovolenkách, tak Helsinki sú iba plné turistov," zhodnotila.

"Napríklad u mňa na poschodí v práci má 80 percent ľudí dovolenku, v podstate tu ostali najmä ľudia zo zahraničia," spresnila. Fíni však zvyčajne nebývajú rozladení z podobných opatrení. "Keď o tom vedia, tak to proste akceptujú a idú ďalej," dodala Gregorová. V tamojších médiách je summit témou číslo jeden už od minulého týždňa a Fíni sú hrdí, že im pripadla úloha zorganizovať ho. "Je to veľká vec pre Fínsko a Helsinki. Myslím, že Fíni vo všeobecnosti zdieľajú tento môj pohľad. Aspoň nakrátko sa Helsinki stanú stredobodom pozornosti celého sveta ... Som hrdá, že zo všetkých miest na svete si vybrali práve Helsinki," uviedla mladá fínska publicistka Elina Penttinenová, ktorá sa nedávno presťahovala do Helsínk z Jyväskylä.

Zdroj: SITA/AP/Mikhail Klimentyev

Ocenila úlohu fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa v zahraničnej politike krajiny, čo podľa nej prispelo k tomu, že voľba dejiska summitu padla na Helsinki. "Samozrejme, že tu v prvom rade nejde o Helsinki, ale o summit dvoch svetových lídrov – podobne ako Trumpovo stretnutie s Kim Čong-unom nebolo o Singapure, aj keď práve tam sa stretli. Avšak je to skvelá príležitosť ukázať svetu a prítomným novinárom naše nádherné hlavné mesto," poznamenala Penttinenová. Podobné vyjadrenia zazneli tento týždeň aj z úst starostu Helsínk Jana Vapaavuoriho či šéfky marketingu štátnej agentúry na podporu cestovného ruchu. "Helsinki samozrejme nie sú jediným miestom na svete, kde by sa toto podujatie mohlo konať, ale určite sú v tej najužšej skupine," pochvaľoval si Vapaavuori.

"Môžem s určitosťou povedať, že obaja sú vnímaní vo Fínsku veľmi kontroverzne, hlavne Trump. Denník Helsingin Sanomat v jednom príspevku označil Trumpa za narcisa," poukázala Elina Penttinenová a dodala, že na adresu Putina podobne ostré vyjadrenia v tlači nezaznievajú. Jej sestra Sini doplnila, že Trumpa miestne médiá zvyknúť vykresľovať ako excentrika.

"Pri Putinovi však viac vážia slová. Považujú ho za nepredvídateľného a zároveň mocného muža, s ktorým sa neradno zahrávať. Podľa mojej skúsenosti majú podobný názor aj bežní ľudia, aj keď Trump môže mať tichých sympatizantov predovšetkým medzi mužmi-robotníkmi," vysvetlila Sini Penttinenová. Z nedávneho prieskumu fínskeho týždenníka Seura vyplynulo, že Trumpa vníma v krajine negatívne až 83 percent ľudí. Jeho ruský náprotivok má negatívny obraz v očiach 76 percent Fínov.