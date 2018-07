Ministri obrany krajín V4 vydali spoločnú deklaráciu k summitu NATO

Ministri obrany krajín V4 v deklarácii zdôraznili, že spravodlivé zdieľanie výdavkov na obranu medzi všetkými členmi NATO je pilierom jednoty a solidarity v tomto vojenskom zoskupení. Zároveň potvrdili, že plnenie záverov summitov NATO vo Walese a Varšave je v tejto oblasti kľúčové. Zopakovali tiež ambíciu napĺňať záväzky spojené so zvyšovaním výdavkov na obranu do výšky dvoch percent hrubého domáceho produktu do roku 2024.

Ministri vyjadrili odhodlanosť prispieť k ďalšiemu zvyšovaniu vojenskej pripravenosti Aliancie tým, že spolu s ostatnými ministrami členských krajín NATO podporili implementáciu Iniciatívy pripravenosti NATO. Ďalej zdôraznili význam tzv. 360-stupňového prístupu Aliancie tým, že deklarovali záväzok pokračovať v misii Resolute Support v Afganistane. Taktiež vyjadrili podporu pre transformáciu a rozšírenie výcvikovej aktivity NATO v Iraku na misiu. Podporili aj spoločné slovensko-poľské úsilie v rámci tejto aktivity s cieľom vyškoliť iracký personál v oblasti údržby bývalej sovietskej vojenskej techniky.

Prijatím spoločnej deklarácie zároveň privítali prehĺbenie spolupráce medzi NATO a EÚ a jej zintenzívnenie najmä v oblastiach vojenskej mobility, paralelných a koordinovaných cvičení, boja proti hybridným hrozbám, kybernetickej bezpečnosti, ako aj operačnej spolupráce v Stredomorí s cieľom pomôcť pri riešení nelegálnej migrácie.

Krajiny V4 konštatujú, že Aliancia posilnila svoju zostavu pre odstrašenie a obranu, pričom demonštruje, že je pripravená reagovať na akékoľvek hrozby z akéhokoľvek smeru. Dôkazom toho je aj posilnená predsunutá prítomnosť v pobaltských krajinách a Poľsku, ako aj posilnená úloha Mnohonárodného zboru Severovýchod v Štetíne a zriadenie Mnohonárodnej divízie Severovýchod v Elblagu. Deklarácia je prvým spoločným výstupom ministrov obrany krajín V4 počas slovenského predsedníctva v tomto regionálnom zoskupení, ktoré Slovensko prevzalo 1. júla.