Trump nechce strácať čas: Pohrozil NATO, inak pôjdu Američania svojou cestou

"Oddanosť Spojených štátov NATO je naďalej nesmierne veľká. Ja v NATO verím," povedal Trump, pričom dodal, že členské štáty tejto transatlantickej organizácie sa dohodli, že k zvýšeniu výdavkov na obranu o 37 miliárd eur dôjde z ich strany "rýchlejšie". Napriek tomu, že Trump v minulosti NATO kritizoval, vo štvrtok ho označil za "ďalšieho silného spojenca", ktorý je "silnejší ako jednotlivé štáty". Niekoľkokrát však nezabudol zdôrazniť, že Spojené štáty majú v rámci NATO "príliš vysoké výdavky", pričom táto organizácia podľa neho viac prospieva Európe ako Spojeným štátom.

Členské štáty NATO sa v roku 2014 zaviazali, že do roku 2024 budú ich výdavky na obranu dosahovať 2 percentá hrubého domáceho produktu (HDP). Trump však požaduje, aby sa výdavky členských štátov zvýšili okamžite a nie až "v roku 2025". Podľa Trumpa majú v konečnom dôsledku výdavky na obranu dosiahnuť štyri percentá HDP.

V súvislosti s americko-iránskymi vzťahmi Trump povedal, že napätie medzi Teheránom a Washingtonom môže v budúcnosti eskalovať, ale Irán nakoniec príde k rokovaciemu stolu a "bude sa chcieť dohodnúť". Americký prezident sa vyjadril aj k vzťahom medzi USA a KĽDR, keď povedal, že "dôveruje diplomatickému procesu" medzi Pchjongjangom a Washingtonom, pričom opäť vyzdvihol význam svojho nedávneho stretnutia so Severokórejským vodcom Kim Čong-unom. Stretnutie označil za "úžasné", ako aj za základ "veľmi dobrého vzťahu".

Americký prezident sa počas tlačovej konferencie po summite NATO v Bruseli vyjadril aj k vzťahom medzi USA a Ruskom, pričom sľúbil, že na nadchádzajúcom summite, ktorý by sa mal konať 16. júla v Helsinkách, sa ruského prezidenta Vladimira Putina opýta na zasahovanie Ruska do kampane pred americkými prezidentskými voľbami v roku 2016. Tesne pred odletom do Británie, kam odcestuje ešte v stredu popoludní, Trump o protestoch, ktoré sa tam v súvislosti s jeho príchodom pripravujú, povedal: "Myslím, že ma v Británii majú veľmi radi."

Mimoriadne zasadnutie

Účastníci prebiehajúceho bruselského summitu Severoatlantickej aliancie sa vo štvrtok stretli na mimoriadnom zasadnutí, aby prerokovali požiadavky prezidenta USA Donalda Trumpa na zvýšenie výdavkov na obranu. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na dvoch predstaviteľov zúčastňujúcich sa summitu.

Podľa citovaných zdrojov boli partneri z radov nečlenských krajín vo štvrtok dopoludnia požiadaní, aby kvôli zvolanému mimoriadnemu zasadnutiu odišli z rokovacej sály. Účastníci schôdzky si so sebou nemali brať svoje telefóny. Americký prezident naliehal v stredu na partnerov v Severoatlantickej aliancii, aby zvýšili svoje výdavky na obranu až do výšky štyroch percent HDP namiesto v minulosti dohodnutého cieľa dvoch percent.

Podľa diplomatických zdrojov citovaných agentúrou DPA Trump vo štvrtok dokonca otvorene pohrozil spojencom z NATO, že ak okamžite neposkytnú na obranu dve percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP), Spojené štáty pôjdu v otázkach obrany vlastnou cestou.

Podľa informácií nemeckého magazínu Der Spiegel Trump požadoval, aby členské krajiny investovali dve percentá HDP na obranu do začiatku roka 2019. Či myslel prezident USA svoje hrozby vážne a čo mieni urobiť v prípade nesplnenia svojich požiadaviek, nie je podľa agentúry DPA jasné. Teoreticky by bolo podľa nej možné napríklad zredukovanie aktivít USA v rámci Aliancie, v najkrajnejšom prípade však aj ich odchod z NATO.

Trump nikdy nechcel odísť z NATO

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vo štvrtok poprel medializované správy o tom, že šéf Bieleho domu Donald Trump pohrozil spojencom odchodom USA zo Severoatlantickej aliancie. "Prezident Trump nikdy, v žiadnom momente, verejne ani súkromne, nehrozil odchodom z NATO," povedal novinárom Macron podľa agentúry AP.

Členské krajiny Aliancie sa vo štvrtok dopoludnia stretli - v rámci summitu NATO v Bruseli - na mimoriadnom zasadnutí. Podľa Macrona o jeho zvolanie požiadal šéf Aliancie Jens Stoltenberg. V súvislosti so spormi okolo výdavkov na obranu francúzsky prezident zopakoval, že spojenci ešte v stredu, v prvý deň bruselského summitu, jasne potvrdili záväzok zvýšiť výdavky na obranu na dve percentá HDP do roku 2024. Zdôraznil, že nedošlo k žiadnej dohode o navýšení výdavkov nad dohodnutú dvojpercentnú hranicu.

