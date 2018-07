Dramatická záchrana chlapcov v Thajsku pokračuje: Z jaskyne vytiahli už osem mladých futbalistov

V čiastočne zaplavenom jaskynnom komplexe Tcham Luang Nang Non tak naďalej zostáva päť chlapcov a ich futbalový tréner. Po obnovení záchrannej akcie, keď v nedeľu vyslobodili z jaskyne štyroch chlapcov, vyniesli v pondelok na povrch ďalších štyroch.

Na tlačovej konferencii po zachránení prvých štyroch detí šéf záchrannej operácie Narongsak Osottanakorn to vyhlásil, že misia prebieha lepšie, ako sa očakávalo. Prví štyria chlapci, ktorých sa už z jaskyne podarilo vytiahnuť, boli podľa neho tí fyzicky najzdatnejší z celej skupiny. Každého z nich sprevádzali počas komplikovanej a náročnej cesty von z jaskyne dvaja profesionálni potápači.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

O zdravotnom stave vyslobodených chlapcov zatiaľ nie je nič známe, sanitky ich okamžite previezli do nemocnice. Záchranná misia, ktorej cieľom je dostať malých futbalistov a ich trénera na slobodu, sa začala v nedeľu o desiatej ráno miestneho času (05:000 SELČ). Chlapcov bolo potrebné z jaskyne vytiahnuť napriek tomu, že ide o veľmi riskantnú operáciu. V oblasti totiž začína obdobie dažďov a ich záchrana by už o niekoľko dní podľa všetkého neprichádzala do úvahy.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

Na záchrannej akcii sa zúčastňuje 18 potápačov, piati sú z Thajska, trinásti zo zahraničia. Plán spočíva v tom, že chlapcov a ich trénera postupne jedného po druhom prevádzajú zložitým terénom jaskyne vrátane chodieb, ktoré sú až po strop zaplavené vodou. Na tento účel sa chlapci učili základom potápania, hoci doteraz s tým nemali žiadne skúsenosti.

Najnáročnejší úsek cesty čaká podľa Osottanakorna na každého z nich už na začiatku cesty von z jaskyne. "Chlapci sú pripravení fyzicky aj psychicky. Sú odhodlaní a pripravení zvládnuť to," oznámil tesne pred začiatkom záchrannej akcie Osottanakorn.

Prepoludním začali vyťahovať ďalších chlapcov

Thajské úrady oznámili v pondelok obnovenie záchrannej akcie zameranej na vyslobodenie zvyšných členov futbalového tímu a ich trénera zo zaplavenej jaskyne po tom.

Druhá záchranná operácia sa začala predpoludním miestneho času a potrvá niekoľko hodín. Štyria zachránení chlapci sú podľa úradov hladní, ale v dobrom zdravotnom stave a nachádzajú sa v nemocnici. Rodičom zatiaľ nepovolili fyzický kontakt s chlapcami, pretože ďalej skúmajú ich zdravotný stav. Ich mená zverejnené neboli.

Vonku je už piaty chlapec

Piateho chlapca vyslobodili v pondelok zo zaplavenej jaskyne na severe Thajska, informuje spravodajská stanica CNN s odvolaním sa na predstaviteľov thajských námorných síl. Svedkovia uviedli, že z miesta bolo vidieť odchádzať vozidlo rýchlej zdravotníckej pomoci s blikajúcim majákom. K vyslobodeniu piateho chlapca došlo niekoľko hodín po obnovení náročnej záchrannej operácie. V čiastočne zaplavenej jaskyni v komplexe Tcham Luang Nang Non zostáva naďalej uviaznutých osem ľudí - sedem chlapcov a ich futbalový tréner.

Zdroj: SITA/AP Photo/Sakchai Lalit

Thajský minister vnútra Anupchong Pchaočinda spresnil, že na obnovenej záchrannej akcii sa podieľajú tí istí potápači, ktorí v nedeľu vyslobodili prvých štyroch chlapcov, keďže poznajú podmienky v jaskyni a vedia, čo majú robiť.

Dvanásť mladých futbalistov a ich tréner uviazli v jaskynnom komplexe ešte 23. júna. Thajské úrady uviedli, že nočný dážď neovplyvnil úroveň zaplavenia jaskyne. Práve v dôsledku predpovedí búrok sa rozhodli pokračovať v komplikovanej a nebezpečnej záchrannej akcii, ktorú medzičasom dočasne pozastavili.