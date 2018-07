Najrušnejší deň v letectve: VIDEO Padol nový rekord, ktorý prepísal históriu, neuveriteľné číslo!

Letový radar Flightradar24 patriaci švédskej spoločnosti, ktorý funguje od roku 2006, zaznamenal v sobotu 30. júna nový rekord. Mapa, ktorá tento historický moment zachytila, bola zverejnená na sociálnej sieti Twitteri.

Zdroj: Getty Images ​

Flightradar24 uviedol, 30. jún bol najsilnejší i najrušnejší deň v roku, ktorý zaznamenal od svojho založenia, kedy bolo v priebehu 24 hodín zaznamenaných celkom 202.157 letov.

Yesterday was the busiest day of the year in the skies so far and our busiest day ever. 202,157 flights tracked! The first time we've tracked more than 200,000 flights in a single day on https://t.co/krDfUYSbzK pic.twitter.com/ApCMHaVEQp