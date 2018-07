Spoveď Erika o hororovej dovolenke v Chorvátsku: Boli sme celí od ho*ien, upchalo TO aj šnorchel

DUBROVNÍK – Pre Erika a jeho rodinu to mala byť dovolenka snov. No vízia blankytne modrého mora sa rozplynula po tom, čo rovno z vody bežali k plážovým umývadlám celí zababraní od fekálií. Traumu z dovolenky v chorvátskom Dubrovníku si odnesie aj jeho teta, ktorej fekália upchala šnorchel - a takmer sa utopila!

V dovolenkovom raji Slovákov zakázali kúpanie sa v mori. Urobil tak chorvátsky Úrad verejného zdravotníctva, ktorý 28. júna vyhlásil, že voda v mori v Dubrovníku a okolí je kontaminovaná fekáliami. Výzvu zaevidoval aj český turista Erik, ktorý už, žiaľ, v tom čase so svojou rodinou v Dubrovníku dovolenkoval. So svojimi nepríjemnými zážitkami sa zveril českémmu denníku Blesk.

Keď sme vyšli z mora, boli sme celí od ho*ien

Erik priznal, že do dnešného dňa sa spamätávajú z utorka (4. júla), kedy sa vybrali potápať. Jeho teta sa takmer utopila, pretože fekália jej zapchala šnorchel.

„Všade okolo nás boli zrazu samé hnedé škvrny. Až keď som si dal dole masku, začal som to cítiť,“ povedal znechutený Erik, ktorému ten smrad zostal v nose. „Všetci na nás pozerali ako na nejakých smraďochov. Keď sme vyliezli, boli sme celí od ho*ien. Okuliare, plavky, plutvy, celý výstroj,“ opisuje s tým, že z mora utekali rovno k umývadlám na pláži. „Dovolenka ako lusk, asi teraz pôjdeme vyššie, do Dalmácie.“

Zdroj: Getty Images

Erikovej tete zapchala fekália šnorchel

„Moja teta sa skoro utopila, keď jej to zapchalo šnorchel. Ešte doteraz to rozdýchavame a ten smrad máme stále v nosoch. A to sme sa trikrát sprchovali,“ spomína český turista, ktorý sa zmienil aj o tom, že fekálie v mori z pláže nie sú vidieť. „Tie fekálie z pláže nie je vôbec vidno, len ak ste ďalej. Našťastie, mali sme odliv. Videli sme pánov na lodiach, ako tam hádzali nejaké veľké biele siete. Asi to s tým chceli filtrovať. Cestovka nám za pobyt peniaze nevráti, vraj to nie je ich chyba,“ povedal Erik.

Obyvatelia Dubrovníka sa tešia, aspoň budú mať prázdnejšie mesto

Spomenul tiež, že miestni obyvatelia si už na fekálie v mori podstate zvykli, a dokonca sa im tešia, pretože turistov bude o čosi menej. „Skôr sa nám smiali, že sme tam liezli. Vraj zakaždým pripláva nejaká veľká loď, ktorá to vypustí do mora. A miestni sa skôr tešia, že bude aspoň menej turistov. Už ich totiž začína hnevať, ako je mesto každé leto preplnené. Ideme do Zadaru, ešte nám zostávajú štyri dni dovolenky a na tie ho*ná sa budeme snažiť zabudnúť.“

Zdroj: Getty Images

Z blankytno modrého hnedé

Chorvátsky denník Dnevnik.hr. uviedol, že voda v mori, ktorá má bežne blankytne modrú farbu, je v posledných dňoch viditeľne znečistená. Zdroj znečistenia sa zatiaľ nepodarilo odhaliť, no hygienikmi odobraté vzorky ukázali, že ide o fekálie.

„Laboratórna analýza preukázala fekálne znečistenie. Vzhľadom na to, že ide o more neuspokojivej kvality, znečistené od neznámeho zdroja, informovali sme príslušné kontrolné služby, hygienickú kontrolu a inšpekciu životného prostredia. Úrad verejného zdravotníctva Dubrovník-Neretva odporúča zákaz pobytu v mori, kúpania a rekreácie,“ zdôrazňujú hygienici v oficiálnej úradnej správe.