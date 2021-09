Z koalície odídeme vtedy, keď nebudeme môcť napĺňať svoj program, uviedol Kollár

BRATISLAVA - Výstupy z pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát nebudú pre hnutie Sme rodina dôvodom na odchod z koalície. Bude ich však vetovať. Z koalície odíde až vtedy, ak nebude môcť napĺňať svoj program. Pre rokovaním koaličnej rady to uviedol predseda parlamentu a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Exekučná amnestia či výstavba nájomných bytov sú pre Kollára veci, ktoré keď neprejdú, hnutie odíde z koalície. "Ak budú robiť také veci, ktoré nemáme v programovom vyhlásení vlády, a budú to nasilu pretláčať a nebudú rešpektovať naše veto, tak sa k tomu postavíme rovnako," povedal Kollár.

Výstupy z pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát ešte nevidel. O záveroch pracovnej skupiny bude v pondelok podvečer rokovať aj koaličná rada. Kollár hovorí, že ak pracovná skupina príde k nejakým záverom, budú sa o nich najprv baviť na poslaneckom klube a až tak prednesú svoje stanovisko. "Uvidíme, čo tam bude," poznamenal.

Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) vidí pri záveroch z pracovnej skupiny pre obnovu dôvery v právny štát v koalícii priestor na dohodu. Skonštatovala, že tento týždeň by sa mali nájsť riešenia, aby boli čím skôr schválené. Za ľudí presadzuje reformu policajnej inšpekcie, generálnej prokuratúry a trestného zákona. Ide o návrhy, ktoré sú v programovom vyhlásení vlády, tvrdí Remišová. "Dobré návrhy robia dobrých priateľov. Takže predpokladám, že to, čo je v programovom vyhlásení vlády, s tým by nemal byť problém," uviedla pred rokovaním koaličnej rady.