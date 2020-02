Koronavírus sa šíri šialenou rýchlosťou: Muž sa mal nakaziť od ženy iba za 15 sekúnd!

PEKING - Šíri sa obrovskou rýchlosťou. A to doslova. Číňan chytil smrteľný koronavírus behom 15 sekúnd po tom, čo stál vedľa infikovanej ženy na trhu. Informoval o tom Daily Mail s tým, že počet obetí na tento vírus stúpol na 560.

Čínske úrady potvrdili, že muž (56) chytil koronavírus, ktorý už zasiahol takmer 30-tisíc ľudí na celom svete, po krátkom stretnutí s infikovanou ženou (61). Zdravotná komisia mesta Jiangbei identitu tejto osoby neodhalila, je známy iba ako „pacient päť“. No uviedla, že ani jeden z nich nemal chránenú svoju tvár. O rýchlej nákaze informoval Daily Mail.

56-ročného muža, o ktorom sa predpokladá, že pochádza z pobrežného mesta Ningbo, zachytili na kamerách, keď navštívil trh so zeleninou koncom minulého mesiaca. V tom čase nemal žiadne príznaky a počas predchádzajúcich 14 dní neprišiel do styku so žiadnymi infikovanými ľuďmi ani necestoval mimo svojho regiónu. Bol však videný, ako stál vedľa ženy v stánku na trhu po dobu 15 sekúnd a potom znova odišiel bez toho, aby si niečo kúpil.

Zdroj: TASR

Po stretnutí s infikovanou ženou navštívil ďalšie dva supermarkety a nakoniec reštauráciu pred tým, ako mu bol diagnostikovaný koronavírus 4. februára. Následne bol umiestnený do karantény. Zdravotní predstavitelia mesta Jiangbei uviedli, že do karantény bolo umiestnených aj 19 osôb, ktoré boli v úzkom kontakte s pacientom.

Ďalší prípad rýchleho infikovania

Druhý prípad rýchlej infekcie bol hlásený v Zhejiang v stredu. Informoval o ňom portál Vice.com. Muž bol údajne nakazený po tom, čo strávil iba 50 sekúnd s potvrdeným pacientom v nemocnici v meste Chang-čou, keď ani jeden z nich nemal masku na základe záberov sledovaných kamerou, ktoré preskúmali úradníci. Podľa Pekinských večerných správ tento muž opäť nemal kontakt s infikovanými pacientmi a necestoval mimo regiónu .

Pri vypuknutí koronavírusu zomrelo viac ako 560 ľudí a rozšíril sa do takmer 30 krajín alebo území mimo Číny, vrátane Spojeného kráľovstva a USA.