VIDEO Politici sa vzácne zhodli: Hrôzy holokaustu si treba pripomínať, poučme sa z vlastných dejín

"Nikdy nesmieme zabudnúť na to, že toto peklo na zemi stvorené fašizmom, ktoré bolo od našich hraníc vzdialené iba niečo cez 100 kilometrov, je trvalým ohrozením ľudstva," zdôraznil na sociálnej sieti predseda Smeru-SD Robert Fico. Podotkol, že je o tom potrebné hovoriť najmä dnes, kedy ubúda počet očitých svedkov a pre mladých môžu byť tieto hrôzy vzdialené.

"Bolo to priemyselne organizované vyvražďovanie ľudí, zneužitie moderných priemyselných postupov, zneužitie výsledkov industriálnej revolúcie. Toto by mal mať na pamäti každý, kto si myslí, že politika sa dá robiť vo vysokých čižmách alebo inými extrémistickými metódami," skonštatoval podpredseda SNS Anton Hrnko. Zároveň vyzdvihol oslobodzujúcu úlohu Červenej armády, ako aj potrebu pomenovávať veci pravým menom, aby sa história neopakovala.

Prejavy nenávisti

Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu označil podpredseda Mosta-Híd Ábel Ravasz za memento utrpenia miliónov obetí z radov Židov, ale aj Rómov, Sintov a iných národností, politických a náboženských väzňov, homosexuálov, ľudí so znevýhodnením a mnohých ďalších. "Je mi veľmi ľúto, že aj toto predvolebné obdobie prináša v našej spoločnosti prejavy nenávisti, neznášanlivosti a rasizmu. O to viac musíme všetci spoločne pracovať na tom, aby sme nielen nezabúdali, ale sa aj poučili z historických zlyhaní," skonštatoval.

Za tragédiu označil holokaust aj exprezident a predseda mimoparlamentnej strany Za ľudí Andrej Kiska. "Smutné je, že stále existujú ľudia, ktorí ukazujú svoju nenávisť voči ľuďom inej národnosti, iného náboženstva alebo inej farby pleti," poznamenal. Dodal, že aj v nadchádzajúcich parlamentných voľbách treba ukázať, že extémizmus a nenávisť nemajú v modernej spoločnosti miesto.

"Najvyššiu úctu obetiam prejavíme tak, že nezabudneme a nedovolíme, aby zabudli naše deti," napísal v tejto súvislosti predseda Bratislavského samosprávneho kraja z SaS Juraj Droba. Zdôraznil, že je potrebné urobiť všetko pre to, aby sa holokaust nezopakoval. Poukázal na incident na židovskom cintoríne v Rajci a označil to za signál, že táto téma do výchovy detí patrí.

Poučme sa z vlastných dejín

"Chcel by som vyjadriť veľkú úctu obetiam, preživším a ich deťom za to, čím si prešli, ale aj úctu všetkým odvážnym hrdinom a hrdinkám, ktorí ich chránili alebo sa podieľali na oslobodení," reagoval líder koalície Progresívne Slovensko - Spolu Michal Truban. Poukázal na to, že v koncentračnom tábore zahynulo množstvo ľudí len preto, že boli tým, kým boli.

Pripomenul, že do holokaustu sa zapojil aj Slovenský štát a preto je podľa neho smutné, že v slovenskom parlamente sedia ľudia, ktorí k nemu nechcú zaujať jednoznačný hodnotový postoj. "Spomínajme, ale najmä sa poučme z vlastných dejín, kým nebude neskoro," dodal.

Medzi obeťami boli aj desaťtisíce našich spoluobčanov

Prezidentka Zuzana Čaputová v pondelok v bývalom nacistickom koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau vzdala úctu obetiam fašizmu a pripomenula, že medzi obeťami holokaustu boli aj desaťtisíce Slovákov. "Prišla som do Osvienčimu, aby som si pripomenula hrôzy fašizmu a vzdala úctu jeho obetiam," napísala prezidentka na sociálnej sieti Facebook.

"Medzi obeťami holokaustu boli aj desaťtisíce našich spoluobčanov, násilne odvlečených zo slovenských miest a dedín," napísala prezidentka na Facebooku. Týchto ľudí podľa Čaputovej poslal na istú smrť vtedajší slovenský ľudácky režim. "Doba je dnes síce iná a páchatelia používajú iné slová, podstata zla však zostáva rovnaká - fašizmus je stále prítomný aj v našej spoločnosti. Nedovoľme, aby sa niekedy vrátil k moci," uviedla prezidentka.

"Fašizmus je stále živý aj u nás, v našej spoločnosti, a preto si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme spoločnými silami urobili všetko pre to, aby sa opäť nedostal k moci," povedala Čaputová novinárom počas návštevy Auschwitzu-Birkenau, kde sa zúčastnila na slávnostnej ceremónii pri príležitosti 75. výročia oslobodenia tábora.

Na slávnostnej ceremónii v bývalom nacistickom koncentračnom tábore sa zúčastnili členovia kráľovských rodín, prezidenti a premiéri z takmer 60 krajín. Ešte pred začiatkom ceremónie viac než 200 ľudí, ktorí prežili holokaust, položilo vence k múru smrti, kde nacisti počas existencie tábora zastrelili tisíce väzňov.

Čaputová vyzvala na boj proti fašizmu: Urobme všetko pre to, aby sa opäť nedostal k moci

Nacisti počas druhej svetovej vojny v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zabili viac ako milión židov a sovietskych vojnových zajatcov, ako aj predstaviteľov poľskej inteligencie a príslušníkov rôznych národností vrátane asi 15.000 sovietskych občanov. Tábor Auschwitz-Birkenau bol oslobodený 27. januára 1945 Červenou armádou.