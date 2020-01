Poslanci sa opäť zídu na schôdzi: Do lavíc ich vrátil vetovaný zákon o pozemkových úpravách

Poslanci sa do lavíc vrátia v utorok 21. januára o 13.00 h. Na 57. schôdzi NR SR majú prerokovať aj desiatky návrhov zákonov, ktoré koalícia vyradila z predchádzajúcej schôdze. Plénum má rozhodnúť o prelomení veta pri novele zákona o pozemkových úpravách z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, prezidentka má pochybnosti najmä v súvislosti s princípom právnej ochrany vlastníctva.

SNS chce podľa Danka predložiť na schôdzu viaceré verzie uznesenia vrátane možnosti úplného stiahnutia slovenských vojakov z Iraku, ale aj prerokovania ďalšieho postupu s partnermi v Severoatlantickej aliancii (NATO).

Šéf parlamentu do takmer 70-bodového programu zaradil tiež presunuté hlasovanie o návrhu uznesenia, ktorým by sa na Slovensko vrátilo investičné zlato. Súčasťou plánovaného programu schôdze sú aj opozičné návrhy v prvom čítaní, okrem nich je to návrh poslancov koaličného Mosta-Híd kodifikovať posunkový jazyk. Tieto návrhy boli presunuté z minulej schôdze na návrh poslanca Roberta Fica (Smer-SD), ten nevidí zmysel o nich rokovať ani na tejto schôdzi.

Na rokovaní pléna by malo prísť na rad aj ospravedlnenie poslanca Igora Matoviča (OĽaNO) za svoje výroky o tom, že si koalícia kupuje hlasy u nezaradených poslancov okolo Petra Marčeka. Povinnosť ospravedlniť sa mu vyplýva z uznesenia mandátového a imunitného výboru. Ak tak neurobí, má zaplatiť pokutu 1000 eur. Poslanci tiež majú na schôdzi rozhodovať o schválení návrhu vlády na vymenovanie Dany Meager za viceguvernérku Národnej banky Slovenska (NBS), či zvoliť predsedu Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti.