Danko: Prezidentka by sa mala informovať o stave v armáde

BRATISLAVA - Prezidentka SR Zuzana Čaputová by sa mala informovať o tom, čo sa deje v armáde a tiež o situácii na Blízkom východe. Vyzýva ju k tomu predseda parlamentu a SNS Andrej Danko. Na utorkovej tlačovej konferencii tiež zdôraznil, že Úrad vlády SR by mal s informáciami, ktoré poskytne médiám, nakladať opatrne.

Danko vyzval prezidentku, aby sa informovala o stave v armáde. "Mám úctu k prezidentskej kancelárii, ale prosím ju, aby vojaci videli aspoň záujem z prezidentskej kancelárie o takto vzniknutú situáciu," povedal v utorok predseda parlamentu. Úrad vlády podľa Danka "nešťastne" sprístupnil informáciu o ponúknutí vládneho špeciálu pre slovenských vojakov v Iraku. Takisto by sa podľa neho nemali konkretizovať lokality, kde sa slovenskí vojaci po presunutí z Iraku nachádzajú.

Predseda Smeru-SD Robert Fico na utorkovej tlačovej konferencii povedal, že slovenskí vojaci sa nachádzajú v Kuvajte. Danko upozornil, že vojaci nešli do Iraku "do boja", ale robili školenia proti "nepriateľskému Daeš" a plnili si svoje povinnosti. Slovensko sa podľa neho nesmie zúčastniť vojny medzi USA a Iránom, ak by z tejto situácie vzišla. Podľa jeho slov by mali predseda vlády Peter Pellegrini (Smer-SD)a prezidentka povedať, že ide o zodpovednosť Spojených štátov amerických.

Šéf SNS zdôraznil, že útok americkej armády sa musí odsúdiť, očakáva vážnu diskusiu k tejto téme a bude sa snažiť k tejto téme iniciovať uznesenie Národnej rady SR. Hovoril o viacerých variantoch formulácie uznesenia. "Budem sa snažiť iniciovať uznesenie k téme, ktoré má jasne deklarovať výzvu partnerským štátom, aby nekonali individuálne s následkom rizika, aké hrozí dnes," dodal s tým, že uznesenie môže smerovať aj k možnému stiahnutiu vojakov, pričom je pripravený dať súčinnosť aj predsedovi vlády.

"Určite to musí byť diplomatický apel," skonštatoval s tým, že chce o tom diskutovať so šéfom diplomacie Miroslavom Lajčákom (nominant Smeru-SD), premiérom i koaličnými partnermi. Situáciou na Blízkom východe by sa chcel Danko zaoberať aj na koaličnej rade pred rokovaním parlamentu, ktorého začiatok je plánovaný na 21. januára. Verí, že na koaličnej rade si lídri vysvetlia postoje k tejto téme, pričom Danko povedal, že vidí rozdiel vo vyjadreniach Fica a Pellegriniho.

Napätie na Blízkom východe eskalovalo po piatkovom (3. 1.) útoku americkej armády, po ktorom zomrel iránsky generál Kásem Solejmání. Spojenci z krajín NATO dočasne zmrazili svoju výcvikovú misiu v Iraku, po dohode s irackými orgánmi sú však pripravení v nej pokračovať. Situácia sa bezprostredne týka aj siedmich slovenských vojakov, ktorí v Iraku plnia úlohy výcvikovej misie NATO. Týchto sedem vojakov premiestnili mimo krajiny v súlade s bezpečnostnými pravidlami.