Slovensko by malo mať k V4 pragmatický postoj, myslia si Klus a Cséfalvayová

Katarína Cséfalvayová

Zdroj: SITA/Marko Erd

BRATISLAVA – Slovensko by malo mať k Visegrádskej štvorke (V4) pragmatický postoj. Myslia si to podpredseda parlamentu Martin Klus (SaS) a predsedníčka Zahraničného výboru Národnej rady SR Katarína Cséfalvayová (Dobrá voľba). Slovensko môže mať podľa Klusa vďaka V4 silnejší hlas v Európskej únii (EÚ). Cséfalvayová zase upozorňuje, že niektoré z krajín V4 sa vymykajú základným hodnotám, ktoré by mali krajiny EÚ dodržiavať.