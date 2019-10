Hrnko vysvetľuje, prečo opätovne predložil novelu zákona o Policajnom zbore

"Primárnym cieľom tejto novely je vytvoriť podmienky, aby sa duchovní mohli sústrediť na výkon svojho duchovného poslania tak, ako ich k tomuto výkonu zaväzujú cirkvi a náboženské spoločnosti, ktorých sú členmi. Rozhodnutie o použití alebo nepoužití zbrane takouto osobou je ponechané na rozhodnutí príslušnej cirkevnej autority," píše Hrnko.

V tejto súvislosti môže podľa neho vzniknúť niekoľko situácií. V prvom prípade môže takáto autorita generálne rozhodnúť o vyslovení nesúhlasu s použitím zbrane pre duchovných. V druhom prípade môže na základe osobných pohnútok požiadať duchovný o individuálne neudelenie súhlasu. V treťom prípade sa členovia ERC môžu vzdať možnosti autonómneho rozhodnutia v prospech rozhodovania ERC, aby zachovali súčasný stav.

"Chcem vysloviť nádej, že účinnosť zákona, ktorá sa navrhuje na 10. apríla 2020, vytvára dostatočný časový priestor, aby ste sa s touto zákonnou možnosťou plnohodnotne vyrovnali tak, aby všetky členské cirkvi a náboženské spoločnosti našli odpoveď v súlade s ich náboženským presvedčením," poznamenáva Hrnko s tým, že pripravený s nimi v rámci legislatívneho procesu diskutovať.

Zároveň podotýka, že návrh vytvára zákonnú možnosť, nie povinnosť. Z novely zákona o Policajnom zbore SR vyplýva, že policajní, vojenskí a väzenskí duchovní by mali mať pridelenú zbraň, respektíve možnosť ju použiť, iba so súhlasom príslušnej cirkevnej autority. Ak by to okolnosti vyžadovali, má byť duchovnému bez pridelenej zbrane poskytnutá primeraná ochrana.

Týka sa to osôb poverených duchovnou a pastoračnou službou v polícii, Zbore väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) a armáde. Novelu predložili národniari parlamentu už minulý rok, poslanci ju napokon začiatkom roka 2019 v druhom čítaní nepodporili.