Šefčovič: Každý híring je iný, dnes som hovoril o spájaní dvoch rôznych agend

Šefčovič bol prvý z 26 dezignovaných eurokomisárov, ktorí musia prejsť vypočúvaním pred poslancami EP. V minulosti už viackrát prešiel procesom verejného vypočúvania v EP, má za sebou dva plné mandáty a aj niekoľkomesačné zastupovanie prvého slovenského eurokomisára Jána Figeľa, ako však spresnil, "každý híring je iný", a označil, že špecifikom toho pondelňajšieho bolo aj úsilie presvedčiť europoslancov o prepojení strategického výhľadu s agendou medziinštitucionálnych vzťahov a politickým programovaním Európskej komisie (EK) na budúce päťročné obdobie.

"Bolo vidieť, že mnohí poslanci majú obavy z toho, ako budem pristupovať k znižovaniu administratívnej záťaže. Tieto otázky mi dali zabrať, ale dúfam, že som ich presvedčil, že to chceme robiť rozumne a bez toho, aby sme znižovali štandardy napríklad v oblasti sociálnych záležitostí Európanov," opísal situáciu. Pripomenul, že o výsledku jeho vystúpenia budú ešte v priebehu pondelňajšieho večera rozhodovať predstavitelia štyroch pracovných výborov a výsledok vypočutia by mali oznámiť v utorok dopoludnia.

Viacero otázok počas trojhodinového vypočúvania bolo aj na adresu strategického výhľadu, čo je celkom nové portfólio. Šefčovič spresnil, že do veľkej miery bude záležať na ňom, ako ho "naformátuje" a akú dá podobu tejto agende, aby ju urobil príťažlivou tak pre svojich kolegov v eurokomisii, ako aj pre poslancov EP.

"Som rád, že nová predsedníčka eurokomisie tomu dáva takú veľkú príležitosť. Uvedomuje si dobre, že ak nezachytíme tie trendy dnes, tak o päť alebo desať rokov môže byť už neskoro. Tak, ako to vidíme pri elektromobilite, platiť to bude aj pre iné strategické trendy. Aj toto sa budem snažiť vniesť do europarlamentu a verím, že to poslancov zaujme, lebo spoločne budeme vytvárať to, ako bude Európa vyzerať o desať a viac rokov," povedal Šefčovič slovenským médiám. Pred europoslancami však túto črtu ešte viac zdôraznil, keď pripomenul, že kroky EÚ v najbližšej budúcnosti určia jej ďalší vývoj pre celé storočie.

Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo

Šefčovič opakovane zdôrazňoval význam úzkeho partnerstva medzi EP a exekutívou EÚ, pričom sa do debát medzi ním a poslancami dostala aj otázka registra transparentnosti. V tejto súvislosti pripomenul, že keď prvýkrát ako člen EK modernizoval register transparentnosti (2009 - 2014), tak bola snaha, aby sa s predstaviteľmi a zamestnancami eurokomisie stretávali len tí, ktorí sa dobrovoľne zaregistrovali v tomto registri a jasne uviedli, ako sú financovaní a pre koho pracujú.

"To platí pre lobistov, nezávislé organizácie, priemyselné združenia a dokonca aj pre výskumné inštitúty. Toto sa dobre ujalo a funguje to. Problémom je, že tieto pravidlá rešpektuje len Komisia, a malo by veľký význam, keby sa nimi riadil aj Európsky parlament a takisto aj Rada," vysvetlil situáciu. Priznal, že toto bude preňho výzva do budúcnosti práve v oblasti medziinštitucionálnych vzťahov, za ktorú bude po 1. novembri v novej exekutíve EÚ zodpovedať.

Tajani a Nethsinghová pochválili Šefčoviča za dobré odpovede

Za užitočné a podnetné označili pondelňajšie vypočúvanie slovenského eurokomisára Maroša Šefčoviča na pôde Európskeho parlamentu predseda Výboru EP pre právne záležitosti Antonio Tajani a šéfka Výboru EP pre právne záležitosti Lucy Nethsinghová, ktorí spoločne predsedali prvému zo série verejných vypočúvaní členov budúcej exekutívy EÚ.

Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo

Nethsinghová vyjadrila spokojnosť s priebehom híringu a skonštatovala, že na mnohé a rôzne otázky Šefčovič poskytol uspokojivé odpovede. Tajani ocenil, že Šefčovič v rámci svojich doterajších mandátov v eurokomisii nikdy nemal zábrany prísť do EP a diskutovať s poslancami. "Nie všetci komisári tak robili," skonštatoval bývalý šéf EP a bývalý taliansky eurokomisár. Vo svojom prejave Tajani vyzdvihol Šefčovičov záujem o dobrú spoluprácu s europarlamentom a poprosil ho, aby dôležitosť týchto vzťahov vysvetlil aj svojim novým kolegom v exekutíve EÚ.

Slovenský eurokomisár prisľúbil tiež otvorenosť v otázke predkladania legislatívnych návrhov EK na základe parlamentných uznesení a zaviazal sa k pokračovaniu rokovaní o vyšetrovacích právomociach EP, čo bolo rovnako "príjemnou hudbou" pre členov zákonodarného zboru EÚ. Pred novinármi Tajani vyzdvihol najmä tú časť Šefčovičovho vystúpenia, v ktorej hovorí, že "silný Európsky parlament znamená silnú Európu".

Zdroj: TASR/AP Photo/Virginia Mayo

"S týmto môžem iba súhlasiť," dodal Tajani a prízvukoval, že zlepšená spolupráca medzi inštitúciami EÚ bude v prospech občanov Únie, čo znamená, že Šefčovič bude mať na pleciach jednu z kľúčových zodpovedností v rámci svojho mandátu. Šefčovič vo svojej záverečnej reči upozornil, že ak posilnená spolupráca medzi inštitúciami EÚ znamená silnejšiu Európu, to je dobré, lebo svet potrebuje "viac Európy". Aj preto, že EÚ je lídrom pri rešpektovaní ľudských práv, je solidárna a ochotná podeliť sa a prísť na pomoc iným.