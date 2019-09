Kuruc: Podozrenia voči sudcom nezakladajú dôvod na preverovanie ich rozhodovacej činnosti

BRATISLAVA - Rozhodnutia bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej v sudcovskom talári nemôžu byť spochybnené. Podozrenia voči sudcom, ktorým zadržali mobilné telefóny, totiž ešte nezakladajú automaticky dôvod na preverovanie ich rozhodovacej činnosti. Uviedol to trestný právnik a advokát Ladislav Kuruc s tým, že rozhodnutia takýchto sudcov nemôžu byť spätne napadnuteľné. Podľa právnika by sa tak mohlo stať iba v prípade, že by rozhodovanie sudcov priamo súviselo s prípadmi, kde existujú podozrenia.

Polícia zasiahla proti viacerým sudcom ešte v závere leta tohto roka, pričom medzi zaistenými mobilnými telefónmi bolo aj zariadenie vtedajšej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej. Nominantka strany Smer-SD sa medzičasom vzdala svojej funkcie. Známe je už aj uznesenie polície v tomto prípade, kde sa síce nespomínajú konkrétne mená, ale sú v ňom obsiahnuté podozrenia z ovplyvňovania viacerých prípadov. Problematikou sa bude zaoberať na najbližšom zasadnutí aj Súdna rada SR.

„Oficiálne v Trestnom poriadku inštitút podozrivého nie je. V prípade sudcov nie je možná takzvaná retroaktivita. Stále totiž platí prezumpcia neviny, a aj keby boli právoplatne odsúdení, nie je to možné,“ povedal Kuruc. Na otázku či by sa mohli procesné strany prípadne sťažovať na to, že ich prípady rozhodovali sudcovia podozriví z trestnej činnosti, odpovedal tak, že nie.

“Nie, nedajú sa právne napadnúť takéto rozhodnutia,“ ozrejmil. Podľa Kuruca by sa to dalo iba v prípade, že konkrétni sudcovia rozhodovali o prípadoch, ktoré sa bezprostredne týkali ich vlastných podozrení. „Teoreticky by sa dala napadnúť iba taká trestná vec, kde sa práve preukázalo zneužitie právomocí,“ uzavrel Kuruc. Štátnej tajomníčke Monike Jankovskej vo štvrtok 22. augusta podvečer zadržali policajti mobilný telefón v súvislosti s údajnou komunikáciou s Marianom Kočnerom pomocou aplikácie Threema.

Jankovská následne odcestovala na plánovanú dovolenku. Okrem Jankovskej vzali policajti mobilné telefóny aj viacerým sudcom či prokurátorom. Denník N priniesol informáciu, že ide o prokurátora Bystríka Paloviča, sudkyňu Zuzanu Maruniakovú, Miriam Repákovú, ako aj krajskú sudkyňu Andreu Haitovú, ktorá je Jankovskej sestra.

Situáciu okolo zaistených mobilných telefónov skúmala aj predsedníčka Súdnej rady SR Lenka Praženková. Na súdnu radu sa v tejto súvislosti obrátil listom aj predseda Krajského súdu v Bratislave Ľuboš Sádovský, ktorý v stanovisku označil zásah polície za neadekvátny.