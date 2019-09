Nicholsonová: Európski hráči plánujú spochybniť nárok Slovenska na významnú európsku agentúru

„Veľkí európski hráči plánujú spochybniť nárok Slovenska na významnú európsku agentúru. Európsky Výbor pre právne veci (JURI) schválil v stredu za zatvorenými dverami CONFIDENTIAL - TAJNÉ stanovisko, ktorým chcú spochybniť, či má Rada EÚ právo vyberať sídla európskych agentúr. Celý proces je navyše absurdný a netransparentný,“ upozornila europoslankyňa a predsedníčka Výboru pre zamestnanosť Ďuriš Nicholsonová.

Ako pokračovala, Európska agentúra práce by pritom mala svoju činnosť v Bratislave naštartovať už v priebehu tohto roku. „Rozpočet má mať zhruba 51 miliónov eur a zamestnávať až 144 zamestnancov. Pre Slovensko to bola výhra a veľká prestíž a má to byť naša jediná agentúra, na rozdiel od krajín, ktoré ich hostia hneď niekoľko,“ dodala.

Činnosť ELA patrí práve do portfólia Výboru pre zamestnanosť a sociálnu inklúziu, ktorému šéfuje Ďuriš Nicholsonová. „Ako šéfka výboru, ale aj ako europoslankyňa z dotknutej krajiny si neviem vysvetliť, ako je možné, že ma o tejto iniciatíve neinformovali. Poslali mi len neprístupný e-mail cez vnútorný systém, do ktorého však ako europoslankyňa, ani ako šéfka výboru nemám prístup,“ uviedla slovenská europoslankyňa.

Informácia o utajenom stanovisku unikla a Ďuriš Nicholsonová sa k nej dostala len náhodou. „Okamžite som poslala ostrú žiadosť o stretnutie predsedníčke Výboru pre právne veci (JURI) a zisťujem, čo všetko sa ešte deje za zatvorenými dverami,“ uviedla Ďuriš Nicholsonová a dodala, že ako šéfka výboru, ale aj ako slovenská europoslankyňa chce všetkých ubezpečiť, že urobí všetko pre to, aby snahy o zmenu rozhodnutia o sídle ELA zvrátila.

Rada ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti 13. júna 2019 odhlasoval, že Európsky orgán práce (ELA) bude sídliť v Bratislave. Hlavné mesto Slovenska tak zvíťazilo nad cyperskou Nikóziou, bulharskou Sofiou a lotyšskou Rigou, ktoré sa taktiež uchádzali o sídlo ELA. Sídliť má v budove na Landererovej 12 v centre Bratislavy. Pre zamestnancov agentúry vláda pripravuje asistenčnú službu, ktorá im pomôže s vybavovaním rôznych úradných záležitostí.

Minister práce Ján Richter pritom pri potvrdzovaní kandidatúry Bratislavy skonštatoval, že zavážiť pri rozhodovaní o umiestnení ELA by mohol aj fakt, že Slovensko je poslednou krajinou z veľkej vlny rozširovania Únie v roku 2004, ktorá je zároveň členom eurozóny aj schengenu, bez európskej agentúry či inštitúcie na svojom území. Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019.

Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napríklad informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pri spoločných inšpekciách. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.