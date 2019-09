Danko čoskoro vyhlási voľby: Potvrdil definitívny dátum, chce vládu, ktorá zastaví PS a Čaputovú

BRATISLAVA - Parlamentné voľby by sa mali uskutočniť 29. februára budúceho roku. V diskusnej relácii TA3 V politike to potvrdil predseda parlamentu a šéf SNS Andrej Danko.

„Asi máme len tento termín možný z hľadiska mojej komunikácie s právnym oddelením národnej rady,“ povedal Danko s tým, že voľby pravdepodobne vyhlási koncom októbra. Zároveň uviedol, že v súvislosti s voľbami podporuje myšlienku spájania sa národných a kresťanských síl, „víziu Kaczynského a Orbána“.

Zdroj: SITA/Alexandra Čunderlíková

„Pokúsim sa svojím programom a víziami zmeny štátnych investícií, tvrdej ruky na Slovensku presadzovať tie veci, ktoré chcem,“ povedal Danko s tým, že jeho strana bude bojovať, aby zostavila vládu, „ktorá zastaví Progresívne Slovensko na čele s pani Čaputovou, ktorá neodovzdá slovenské letiská Američanom za 3,50, ktorá nebude akceptovať adopcie maloletých homosexuálnymi pármi, ktorá nebude rozbíjať sociálny štandard Slovenska“.

Danko tvrdí, že chce vládu, ktorá zastaví Progresívne Slovensko na čele so Zuzanou Čaputovou Zdroj: SITA/AP, SITA/Alexandra Čunderlíková,

Kritika extrémistov

Zároveň Danko kritizoval predsedu ĽS Naše Slovensko Mariana Kotlebu. „Kotleba spôsobuje vo vlasteneckej politike to, čo spôsobil v prezidentských voľbách. Keby nebol Kotleba chamtivý, nemusela byť Čaputová prezidentka a prezidentský palác nemusel byť plný Progresívneho Slovenska,“ povedal Danko.

Ľudia, ktorí budú voliť Kotlebovu stranu v parlamentných voľbách, podľa Danka spôsobia, že „Truban bude vo vláde“. Kritizoval tiež lídra OĽaNO Igora Matoviča. „Vždy nadáva, uráža,“ povedal Danko s tým, že verejnosti sa ospravedlňuje za výroky, ktoré na adresu Matoviča povedal v piatok, jemu samotnému však nie. „Také slová nepatria do politiky, no ja ich hovorím možno raz za tri roky v tej sále, Matovič ich hovorí vždy, keď je v sále,“ zdôraznil.

Na nezhody nenaráža

Pokiaľ ide o aktuálnu situáciu v koalícii, Danko podľa vlastných slov necíti v medzi partnermi nezhody. „To, čo sa objavilo, bolo, že ja som sa snažil zastaviť zdražovanie cigariet, ktoré nebolo vôbec koalične dohodnuté. Nepovažujem to za koaličnú krízu,“ povedal Danko. Zároveň však kritizoval ministra financií Ladislava Kamenického za „úzkoprsé videnie financií“. „Že teraz mám dieru v štátnom rozpočte a nahradím to rýchlo nejakou daňou, je krátkozraké a nekoncepčné. Minister by sa v prvom rade mal pozrieť na svoj rezort,“ vyhlásil Danko.

Poukázal pritom na správu, podľa ktorej má Slovensko najslabší výber DPH. „Po ďalšie, máme nekoncepčné odmeňovanie v štátnej správe. Ako môže mať predseda vlády 4000 eur a šéf národnej banky 12 až 15 000 eur? Čo úrad, iný plat. Nesystémovosť,“ zdôraznil. Zároveň skonštatoval, že Slovensko napriek tomu, že má jedno z najnižších zadlžení, 30 rokov nerobilo žiadne investičné projekty. „Keď nenaštartujete štátnu ekonomiku investíciami do diaľnic alebo nemocníc, tak tá ekonomika skapína,“ dodal Danko.