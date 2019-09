SaS chce, aby bolo držanie drog pre vlastnú potrebu samostatný trestný čin

Richard Sulík z SaS

Zdroj: TASR/Ladislav Novák

BRATISLAVA - Prechovávanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov pre vlastnú potrebu by malo byť samostatným trestným činom. Navrhujú to poslanci parlamentu za SaS, ktorí predložili do Národnej rady SR novelu Trestného zákona.