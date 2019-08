Čaputovú Kočnerove SMS znepokojili: Kaliňák prepojenie odmieta, vytiahol Sulíkove raňajky

BRATISLAVA - Stav, že postupy a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ovplyvňovali osoby, ktoré na to nemali ústavné a ani zákonné oprávnenie, nie je zlúčiteľný s princípmi právneho štátu. Vyplýva to zo stanoviska prezidentky Zuzany Čaputovej k zverejnenej komunikácii Mariana Kočnera a policajnej analýze, ktoré poskytol jej hovorca Martin Strižinec.

Včera bol medializovaný prepis komunikácie medzi Mariánom Kočnerom, Štefanom Ághom a Norbertom Bödörom. Viacerí politici k tomu poskytli vyjadrenia. Reakcie koaličných strán sa líšili. Premiréra Petra Pellegriniho tieto informácie vážne znepokojili. Robert Fico hovoril o tom, že sa len prekrýva kauza Michala Trubana, podľa Bugár ide o vážne čítanie a Andrej Danko si myslí, že sa to nemá komentovať. Prezidentka Čaputová vníma tieto informácie so znepokojením.

Čaputová je znepokojená

Čaputová očakáva, že sa príslušné orgány budú medializovanými podozreniami dôkladne zaoberať. „Prezidentka so znepokojením vníma medializované informácie, že postupy a rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní ovplyvňovali osoby, ktoré na to nemali ústavné a ani zákonné oprávnenie. Takýto stav nie je zlučiteľný s princípmi právneho štátu. Prezidentka preto očakáva, že sa príslušné orgány budú medializovanými podozreniami dôkladne zaoberať,“ uvádza sa v stanovisku s tým, že rýchle, objektívne a detailné vyšetrenie celého prípadu sa pre políciu a prokuratúru musí stať najvyššou prioritou. Podľa Čaputovej sú zodpovední činitelia a funkcionári povinní postupovať tak, aby im verejnosť mohla plne dôverovať.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Kaliňák prepojenie medzi Kočnerom a Smerom odmieta

Vo večerných hodinách sa ku komunikáciám vyjadril aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák. Prepojenia medzi Smerom a Kočnerom odmietol. „Ak by M. Kočner ovládal políciu, nemohol by byť obvinený z viacerých závažných trestných činov rok pred vraždou novinára a za bývalého vedenia polície. To je jasný dôkaz, že na rozdiel od opozície sme s ním nechodili na raňajky rozoberať voľbu generálneho prokurátora, ani spolu nepodnikali,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Denník N zverejnil časti komunikácie medzi obžalovaným Marianom Kočnerom a nitrianskym podnikateľom Norbertom Bödörom, ktoré sú súčasťou policajných spisov. Polícia vo vzťahu ku komunikácii podľa denníka konštatuje, že obžalovaný sa „výraznou mierou snažil o trestné stíhanie a diskreditáciu najmä Daniela Lipšica (prezývaného v komunikácii Lipstein alebo Gambino), Igora Matoviča, Borisa Kollára (vlekár) a Andreja Kisku. Podľa denníka napríklad v súvislosti s Lipšicom napísal v roku 2018: „Toho Lipsteina musíme tento rok dotiahnuť.“ V súvislosti s Kollárom zase, že „vlekár nemôže ísť do ďalších volieb“. Podľa polície tiež Marian Kočner konal spoločne s Bödörom v prospech politickej strany Smer a bol ochotný vždy pomáhať Robertovi Ficovi.