Ministerka Kalavská o plánovanej stratifikácii nemocníc: Chcem rokovať s koalíciou aj opozíciou

BRATISLAVA - Z politického hľadiska je najväčšou slabinou plánovanej stratifikácie nemocníc to, že prichádza krátko pred parlamentnými voľbami. Povedala to ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská.

„Je mi vyčítané, že takéto zmeny sa robia hneď po nástupe do funkcie. Ale ja som ich začala robiť hneď po nástupe do funkcie, len som nastúpila o dva roky neskôr,“ reagovala v diskusii na Tablet.tv Andrea Kalavská. „Snažila som sa robiť a každý deň sa snažím robiť najlepšie ako viem pre slovenské zdravotníctvo. S reformou som prišla hneď, ako sa podarilo dať dokopy dobré a relevantné údaje. Viem, že je to zlé obdobie pred voľbami a je to prelomový strategický materiál,“ priznáva.

Z tohto dôvodu je však podľa nej vhodná forma ústavného zákona, ktorá do reformy vtiahne aj časť opozície. Samotná koalícia totiž ústavnou väčšinou nedisponuje. „Keď chceme mať garanciu, že tieto reformy pôjdu jedenásť rokov nezávisle od toho, kto bude vládnuť, je forma ústavného zákona dobrá. Aby bola zaručená určitá kontinuita. Som ochotná komunikovať s opozičnými poslancami, aj som to už robila. Aj v prípade, že by bolo treba niečo zmeniť,“ povedala Kalavská. „Dúfam, že politikárčenie pôjde bokom. Každý kričí, že treba niečo urobiť, ale začať treba od seba. Na zdravotníckom výbore som mala celkovo dobrý pocit, že opoziční ani koaliční poslanci nemali závažné výhrady k stratifikácii,“ tvrdí.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Materiál predloží na rokovanie vlády 21. augusta. Chce však organizovať aj spoločné stretnutie predstaviteľov koaličných aj opozičných strán na túto tému. „Teda asi si ich zavolám všetkých, možno na jedno stretnutie, aby sme sa tam všetci počuli a prednesieme im celú stratifikáciu. Aby videli finálne znenie schválené vládou. Uchádzam sa o podporu všetkých, koalície aj opozície,“ uzavrela ministerka.