Najvyšší súd zamietol sťažnosť prokurátora v prípade šekov Kotlebu

NS SR sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa pokiaľ ide o procesné pochybenie týkajúce sa porušenia obhajobných práv obvineného. Dnes o tom informovala hovorkyňa NS SR Alexandra Važanová.

"Senát NS SR, ktorý rozhodoval o sťažnosti prokurátora ÚŠP Generálnej prokuratúry SR proti uzneseniu ŠTS, sa stotožnil s názorom súdu prvého stupňa len pokiaľ ide o procesné pochybenie, týkajúce sa porušenia obhajobných práv obvineného Mariána K. Senát sa nestotožnil s názorom samosudkyne vo veci doplnenia dokazovania. Ide o hmotnoprávne ustanovenie, pre ktoré nemôže súd obžalobu neprijať a vrátiť vec prokurátorovi. Na záver je potrebné dodať, že v danej veci sa vyskytla nová skutočnosť, ktorou je nález Ústavného súdu SR z 9. januára tohto roku ohľadom žalovaného paragrafu 422 odseku. 1 Trestného zákona, kde bude potrebné, aby sa orgány prípravného konania s týmto nálezom vysporiadali. Z uvedených dôvodov bolo potrebné sťažnosť prokurátora ÚŠP zamietnuť," konkretizovala rozhodnutie ďalej hovorkyňa NS SR.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Bez možnosti oboznámenia s výsledkami vyšetrovania

Podľa informácií z justičných zdrojov, práva na obhajobu boli v prípade Kotlebu porušené tým, že nemal možnosť oboznámiť sa s výsledkami vyšetrovania ešte pred samotným podaním návrhu na obžalobu zo stany prokurátora.

Vec Mariana Kotlebu bola doručená na NS SR 24. septembra minulého roku, ale senát sa následne mimo štúdia rozsiahleho spisového materiálu musel podrobne oboznámiť so spomínaným nálezom ÚS SR z 9. januára 2019, v ktorom sa konštatovalo, že niektoré časti ustanovení Trestného zákona, týkajúce sa trestných činov extrémizmu, sú v rozpore s Ústavou SR. Príslušné ustanovenia predtým napadla na ÚS skupina 30 opozičných poslancov Národnej rady SR.

ŠTS v Pezinku 3. septembra 2018 zamietol obžalobu na predsedu ĽSNS z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Kotlebu obvinili za darovanie šekov chudobným rodinám v hodnote 1488 eur, pričom číslo 1488 je v symbolike extrémistov používané ako spojenie čísel 14 (14 slov Davida Lanea, pravicového teroristu, "we must secure the existence of our people and a future for white children", teda "musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí") a 88 (ôsme písmeno v abecede je H, pričom HH je skrátený tvar nacistického pozdravu "Heil Hitler!").