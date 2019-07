Gröhling: V SaS môžeme mať aj iný názor, posúva nás to vpred

„Pre mňa je to takto akceptovateľné. Niektoré veci treba konzultovať a vyriešiť si predtým, než sa dostanú na verejnosť nafúknuté alebo prekrútené. Celá spoločnosť si zaslúži serióznu politiku a nie dohadovanie a vymieňanie si názorov cez médiá,“ povedal v rozhovore.

O výrokoch Richarda Sulíka, ktoré ľudí vyrušovali, sa s predsedom SaS rozprávali a dokázali nájsť cestu, s ktorou sa stotožňujú obaja. „Myslím si, že Richard Sulík si pýta spätnú väzbu, aby nežil v uzatvorenej bubline a chce, aby sme mu hovorili, čo si myslíme o určitých opatreniach. Je to dobré, lebo takto nie sme jednoliata strana, ale vieme si vyhodnotiť aj spätnú väzbu, postaviť sa k nej a dospieť k jednej myšlienke, ktorej budeme nositeľmi všetci ostatní,“ vyhlásil.

Podľa neho je dobré, keď majú členovia strany svoj názor, aj keď sa môžu od seba odlišovať. „Všetci komentujeme, keď predseda Smeru-SD Robert Fico niečo povie a všetci mu prikyvujú hlavou,“ podotkol s tým, že pre neho je lepšie mať svoj názor a diskutovať o ňom na základe pádnych argumentov. Podľa Gröhlinga v čase, kedy je moderné prechádzať zo strany do strany, má úplne jasno.

Napriek odlišným názorom z radov liberálov vystúpiť neplánuje. „Ja som vstúpil do SaS a neplánujem z nej odísť. To sú základné informácie, ktoré mám v sebe vysporiadané. Sloboda a ekonomický program sú dva piliere, na ktorých bola strana vybudovaná a ja si ich vážim,“ uviedol a dodal, že sloboda vysloviť vlastný názor, s ktorým sa ostatní nemusia vždy stotožniť, je pre neho dôležitá.

Súčasný líder SaS Sulík ponúkol svoje miesto lídra SaS aj miesto lídra na kandidátke do parlamentných volieb Robertovi Mistríkovi. Ten ponuku odmietol a SaS povedie do nadchádzajúcich parlamentných volieb súčasný líder SaS Sulík. Povedal to na výročnom kongrese strany 22. júna Sulík. Mistrík je zakladajúci člen SaS a „svedomie strany“, ktorý kandidoval za prezidenta SR.

Podpredseda SaS Ľubomír Galko na kongrese nevedel povedať, či sa bude tiež uchádzať o miesto predsedu. „Dnes to ani nevylučujem a ani nepotvrdzujem,“ dodal v júni Galko. „Budem k dispozícii, ak by členovia mali pocit, že mám SaS viesť ďalšie funkčné obdobie,“ povedal Sulík. „Neviem teraz odpovedať na túto otázku,“ povedal s tým, že ak sa rozhodne kandidovať, tak sa to dozvie najbližšie stranícke okolie a až potom média.