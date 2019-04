Danko s jasnou požiadavkou: Na Koaličnej rade chce od Fica meno nového ministra financií

"Dnes je hlavná téma voľba kandidátov na ústavných sudcov. Ja som otvorene pripravený voliť aj všetkých 18 kandidátov. Budem zastávať názor, aby sme našli prienik aspoň na minimálnom počte," povedal Danko pred novinármi. Hlavný cieľ je podľa jeho slov, aby mal Ústavný súd (ÚS) SR aspoň minimálny počet sudcov.

Dankovi prekáža, že ÚS je paralyzovaný. Dodal, že on by pokojne volil aj verejne. Zároveň uviedol, že ak on bude ústretový pri téme ústavných sudcov, musí mu Fico sľúbiť, že nový minister financií zníži dane. Danko sa chce na Koaličnej rade rozprávať aj o znížení daní. "Pre mňa je dnes dôležité nové meno ministra financií a popri iných návrhoch, aby som presadil zníženie dane z príjmu, dane z pridanej hodnoty na potraviny a iné," doplnil.

Pokiaľ ide o hrozbu hlasovania koalície s ĽSNS pri voľbe kandidátov na sudcov Ústavného súdu SR, Danko spoluprácu s touto stranou odmietol. "Ak by sme mali do budúcna používať podporu tejto strany, nemohli by sme takto ďalej fungovať," podotkol.