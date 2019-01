Šefčovič: Rok 2019 bude pre EÚ v znamení brexitu a eurovolieb

BRUSEL/BRATISLAVA - Rok 2019 bude pre Európsku komisiu i celú Európsku úniu rokom "bolestného" rozchodu so Spojeným kráľovstvom a tiež obdobím poznačeným voľbami do Európskeho parlamentu a následne vytváraním novej exekutívy EÚ, ktorá sa bude musieť popasovať s výzvami, ktoré Európu čakajú po roku 2020. Uviedol to podpredseda EK Maroš Šefčovič.

Slovenský eurokomisár s odkazom na brexit upozornil, že to bude "veľmi smutná udalosť", lebo Británia bola súčasťou EÚ po štyri desaťročia a je to významná krajina. "Z Európskej komisie bude musieť odísť britský kolega Julian King, ktorý je veľmi skúseným diplomatom a politikom. Bol dobrým kolegom, zodpovedal za otázky bezpečnostnej únie, jeho portfólio si budeme musieť prerozdeliť medzi zostávajúcich eurokomisárov," skonštatoval Šefčovič.

Podľa jeho slov bude rovnaká nálada panovať aj v Európskom parlamente, ktorý po brexite budú musieť opustiť všetci 73 britskí poslanci. Šefčovič upozornil, že patrili k tým viditeľným a efektívnym členom zákonodarného zboru EÚ. Dodal, že zníženie počtu poslancov privítajú niektoré národné delegácie v Európskom parlamente, vrátane slovenskej, ktoré budú mať o jedného poslanca navyše. V prípade SR to znamená 14 europoslancov po nadchádzajúcich voľbách do europarlamentu.

Moment brexitu podľa Šefčoviča zdôrazní práve dôležitosť volieb do europarlamentu, ktoré sa uskutočnia koncom mája. "Lebo vidíme, že Európska únia je pod veľkým tlakom zvonku. Nikdy sme nemali amerických predstaviteľov, ktorí kritizovali Európsku úniu," upozornil.

Dodal, že Únia citlivo vníma "silné vyhlásenia" z USA o tom, ako sa stráca pevné partnerstvo z transatlantickej úrovne. Okrem toho je si EÚ vedomá aj narastajúceho napätia v otázkach obrany a bezpečnosti, či už tieto výzvy prichádzajú z východu Európy alebo juhu nášho kontinentu.

"Európa bude musieť naladiť aj nový tón pri ochrane svojich hospodárskych záujmov a vyspelých technológií. Tých výziev je pred nami veľmi veľa. To budú tie strategické témy, ktoré budú dominovať v tomto roku a pretavia sa do diskusií pred eurovoľbami. Nová komisia bude potrebovať veľmi silný mandát, aby sa všetkým týmto témam mohla aktívne postaviť a navrhnúť riešenia, ktoré zachovajú globálne postavenie Európy aj po roku 2020," opísal situáciu Šefčovič. Šefčovič by mal zastupovať Slovensko aj v budúcej Európskej komisii, ktorá sa vytvorí po voľbách do Európskeho parlamentu.