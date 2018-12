Lajčák o najťažšom období v roku: Dianie po vražde Jána a Martiny pripomínalo vládu Mečiara

BRATISLAVA - Slovenská zahraničná služba je podľa ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka (nominanta Smeru-SD) vo svete vnímaná ako profesionálna a kvalitná. Prial by si preto, aby ju doma nespochybňovali a jej odporúčania akceptovali ako také, ktoré sú mienené pre dobro Slovenska. Okrem tohto priania sú prioritami jeho rezortu na ďalší rok predsedníctva v OBSE, V4 a ministerskej rade OECD.

Za najťažšie obdobie pre rezort v roku 2018 pokladá dianie po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej, ktoré mu z pohľadu zahraničnej politiky pripomenulo vládu Vladimíra Mečiara. "Opäť sme sa ocitli na stránkach svetových médií v nelichotivom svetle, opäť sme boli na agende zasadnutí, opäť k nám začali chodiť komisie," opísal. Svet však podľa jeho slov zaregistroval aj to, že potom odstúpil minister vnútra a predseda vlády, aj že sa polícii pravdepodobne podarilo nájsť vykonávateľov vraždy.

Ako najväčší úspech roku Lajčák hodnotí jeho samotné zvládnutie. "Bol náročný aj tým, že som jeho veľkú časť úradoval z New Yorku," pripomenul. Slovenská zahraničná služba však podľa neho splnila očakávania, ktoré na ňu boli kladené. Za turbulentné označil aj dni okolo jeho demisie. Boli však podľa neho dobrou príležitosťou vyjasniť si otázky smerovania a priorít. "Aj na úrovni vlády, aj na úrovni NR SR. Považujem tieto rozhovory za užitočné," poznamenal.

Šéfa slovenskej diplomacie tiež teší, že najvyšší ústavní činitelia nespochybňujú smerovanie Slovenska. "Samozrejme, že každý z nich má svoje špecifiká, svojich voličov, ale to všetko sa deje v rámci ukotvenia SR v euroatlantickom hodnotovom priestore. Až na niektoré výnimky to neprekročilo hranice," vyhlásil Lajčák. Výnimky špecifikovať nechcel, podľa svojich slov sa k nim vyjadril vtedy, keď to bolo aktuálne.