Strana SaS je pripravená na vládnutie: Sulík má jasný cieľ, Smeru-SD vyhlásil vojnu

BRATISLAVA - Opozičná SaS nemala doteraz na vládnutie všetky predpoklady, teraz je však na prevzatie zodpovednosti pripravená. V rozhovore to deklaroval líder strany Richard Sulík, ktorý sa chce po ďalších voľbách stať premiérom. Aj preto už viac nebude kandidovať do Európskeho parlamentu.

"V prvých voľbách v roku 2010 sme nemali skúsenosti, boli sme nová strana. V druhých predčasných voľbách v roku 2012 sme nemali prakticky žiaden čas. V tretích voľbách v roku 2016 sme zase nemali dosť financií na riadnu kampaň. Teraz máme aj ľudí, program, zázemie, skúsenosti a odhodlanie. Sme pripravení," uisťuje Sulík.

Aj keď má SaS málo členov, Sulík sa nebojí, že by v prípade volebného úspechu a vstupu do vlády nedokázali obsadiť kľúčové pozície. "SNS má 5000 členov a nebola schopná nájsť medzi nimi žiadneho ministra. Smer-SD má 16.000 členov a všetci použiteľní im utekajú. My ich máme 220, všetci sú kvalitní a preverení a 30 či 40 z nich je okamžite použiteľných na významné pozície. To je dosť. Nezabúdajte, že pravdepodobne budeme v koaličnej vláde. Zároveň máme 5000 priateľov slobody, to je to, čo v iných stranách bežný člen. Člen u nás je to, čo v iných stranách delegát," zdôraznil Sulík.

On sám by chcel byť zodpovedný, pokorný premiér so silným tímom, ktorý chce, aby sa Slovensko zmenilo k oveľa lepšiemu. Za nasledovaniahodnú považuje druhú vládu Mikuláša Dzurindu pre jej postoj k reformám. "Z nej by som si zobral proreformnosť. Slovensko desať rokov prešľapuje na mieste, a to chce jasnú víziu. My sme našu víziu predstavili. Je to krátky text, ale ak tú víziu chcete naplniť, potrebujete stovky a stovky riešení. A tie sme predstavili v rámci ôsmich reformných diel. Viem, odkiaľ si príklad nevezmem – z Roberta Fica a jeho prázdnych sľubov. Naše riešenia sú všetky splniteľné, realizovateľné a prinesú citeľné zlepšenie v mnohých oblastiach bežného života Slovákov," uistil.

Napriek tomu, že posledných päť rokov pôsobil ako europoslanec, šéf liberálov uisťuje, že slovenskú politiku bral celý čas vážne. "Keď ideme zabojovať o to, aby nám občania zverili krajinu do zodpovednosti, musíme preto spraviť všetko. A je isté, že ak nebudem europoslancom, viem sa viac venovať Slovensku. Od eurovolieb v roku 2019 poslancom nebudem vôbec, a to je to, čo mi vytvorí priestor a možnosti sa na sto percent venovať kampani," ozrejmil.

Sulík už dávnejšie poznamenal, že byť europoslancom má veľa výhod, keďže si drží od NR SR odstup, nezachádza do osobných animozít a vie sa s každým rozprávať. "Stále to platí, do žabomyších vojen sa neplánujem púšťať naďalej. Ale 'vďaka' čoraz horšiemu stavu slovenskej politiky sa zmenil aj cieľ. A tomu treba prispôsobiť okolnosti. Idem s plným odhodlaním do volieb s jasným cieľom: zvíťaziť nad Smerom-SD a skladať vládu," konštatoval s tým, že ak chce Ficovu stranu poraziť, hranica volebného zisku 20 percent musí byť pre SaS dosiahnuteľná.

Sulík bude určite sklamaný, ak SaS dosiahne horší výsledok než v roku 2016 (12,1 percenta). "To, čo bude nad, sklamaním nebude, ale naše ciele sú vyššie. Omnoho pravdepodobnejšie je, že náš výsledok bude lepší a v tom prípade budem kandidovať na predsedu," dodal.