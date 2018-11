Vláda podľa opozície ohrozuje obranyschopnosť republiky a bezpečnosť občanov

BRATISLAVA - Vládna koalícia, ktorá z rokovania aktuálnej schôdze na návrh Antona Hrnka (SNS) vyradila návrh Bezpečnostnej stratégie SR a návrh Obrannej stratégie SR, ohrozuje obranyschopnosť Slovenska a bezpečnosť občanov. Tvrdia to opozičné strany SaS a OĽaNO. Hrnko svoj krok vysvetľoval tým, že vládne materiály nemôžu do pléna predkladať opoziční poslanci, ale len kabinet.

"Toto konanie koalície pokladáme za maximálne nezodpovedné voči občanom SR. Za konanie, ktoré priamo ohrozuje obranyschopnosť SR a bezpečnosť občanov. Je nemysliteľné, aby sme dnes, v dobe moderných hrozieb, postupovali podľa strategických dokumentov schválených v roku 2005," povedal na tlačovej konferencii exminister obrany Ľubomír Galko (SaS). Zároveň avizuje, že opozícia sa nevzdá a oba vládne dokumenty predloží do parlamentu opäť "možno ešte oveľa skôr, ako si predstavitelia koalície myslia".

Poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) upozornil, že stratégie pripravovali fundovaní experti ministerstiev obrany a zahraničných vecí a vo vláde boli schválené jednohlasne. "Aj ministrami za SNS, ktorá dnes blokuje prerokovanie dokumentov v parlamente. Ak to bude koalícia blokovať až do volieb, dostaneme sa do štádia, keď už ani tieto nové verzie nebudú aktuálne," upozornil.

Podľa Grendela je tu však nádej, že dokumenty napokon prerokované budú. "Lebo strany koalície sa medzi sebou žerú. Smer-SD a SNS sú v zásadnom rozpore pri zákone o Policajnom zbore," poznamenal. Narážal tu na Galkov pozmeňujúci návrh, ktorý v porovnaní s vládnym materiálom uľahčuje proces odvolávania nového policajného šéfa. Tento návrh už dávnejšie prešiel na pôde Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť vďaka tomu, že ho okrem opozície podporil aj predseda výboru Hrnko. Podľa Grendela to po odchode novinárov z výboru vyvolalo hádku medzi exministrom vnútra Robertom Kaliňákom (Smer-SD) a Hrnkom.

Vláda SR schválila obe stratégie jednohlasne ešte v októbri 2017. Obranná stratégia SR je dokument v oblasti obrany štátu. Predloženie jej návrhu do parlamentu ustanovuje zákon o obrane. Po jej schválení pôjde už o tretiu obrannú stratégiu od vzniku samostatnej SR. V stratégii z roku 2005 je pozornosť SR ako členského štátu NATO a EÚ sústredená na naplnenie záväzkov a efektívne využitie možností, ktoré poskytuje členstvo v týchto medzinárodných organizáciách.

Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Nahradiť má bezpečnostnú stratégiu schválenú 27. septembra 2005. Nový dokument reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, a teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom dokumentu je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.