Kríza v koalícii: Národniari stoja za Dankom, Most-Híd ho kritizuje

BRATISLAVA - Predseda poslaneckého klubu SNS Tibor Bernaťák, ako aj všetci poslanci SNS stoja za predsedom strany Andrejom Dankom. Píšu to v stanovisku, ktoré zaslali médiám a v ktorom kritizujú Most-Híd a jeho predsedu Bélu Bugára. Most-Híd v súvislosti s prípadom rigoróznej práce uviedol, že by Danko mal urobiť osobné rozhodnutie.

"Predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko má osobnú zodpovednosť jedine voči svojej rodine, voči nám poslancom SNS, členom SNS a voči voličom. O dôvere alebo nedôvere voči jeho osobe rozhoduje len snem SNS a vo voľbách voliči. Nik iný nemá právo na takéto vyjadrenia," reagoval Bernaťák. Konanie Bugára a jeho Mosta-Híd považuje za neobjektívne. "Ak chce byť pán Bugár a Most-Híd objektívny, očakávame takéto verejné výzvy aj vo vzťahu k prezidentovi SR. U toho totiž, na rozdiel od pána Danka, už padlo súdne rozhodnutie o nezákonnom konaní," dodáva Bernaťák.

Klub SNS prekvapilo aj to, že Bugár len poslal Dankovi sms správu, v ktorej ho vyzýva na vyvodenie osobnej zodpovednosti. Takýto postup považujú národniari za neseriózny. "Po troch rokoch poslať predsedovi SNS, koaličnému partnerovi, ktorý ho vždy podržal, len sms-ku, a to počas ťažkého rokovania V4 s Francúzskom a Nemeckom, v ktorej ho vyzýva na vyvodenie osobnej zodpovednosti, považujeme za neseriózne," uviedol Bernaťák, podľa ktorého na toto by mala slúžiť koaličná rada.

"Pretože bez dôvery v koalícii sa nedá pracovať a riadiť štát," zdôraznil Bernaťák. Dodáva, že ak si Most-Híd myslí, že súčasná koalícia a vláda nemajú budúcnosť, môže to ukázať pri hlasovaní o dôvere koaličnému partnerovi. O naštrbenej dôvere v koalícii hovoril aj predseda SNS Andrej Danko na štvrtkovom brífingu, kde oznámil, že SNS podporí otvorenie schôdze Národnej rady SR, na ktorej sa chce opozícia pokúsiť o jeho odvolanie z funkcie šéfa parlamentu.

O podporu otvorenia schôdze požiada aj svojich koaličných partnerov. "Chcem, aby bola prejavená dôvera alebo nedôvera v moju osobu, a to aj ako predsedu parlamentu, ale aj koaličného partnera," vyhlásil Danko s tým, že bez koaličnej dôvery sa vládnuť a pracovať nedá. Zopakoval, že svoju rigoróznu prácu robil s najlepším vedomím a svedomím. "V súlade s vtedy platnými právnymi predpismi a technickými možnosťami vtedajšej doby," doplnil. Danko verí, že stále žijeme v právnom štáte, a že novinový článok či facebookový status nemôžu človeka bezdôvodne obviniť, odsúdiť a popraviť.