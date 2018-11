Ministri o zrušení striedania času: Netreba robiť paniku, musíme sa dohodnúť na spoločnom čase

Na stole je momentálne otázka zrušenia striedania zimného a letného času. Ministerstvo práce napriek tomu, že ľudia si v prieskume zvolili zachovať radšej letný čas, preferuje zimný čas. Podľa ministrov je dôležité, aby sa okolité štáty dohodli na jednotnom čase. Richter uviedol, že zachovanie zimného času je predbežnou možnosťou, aj keď on sám je za zachovanie letného času.

Árpád Érsék (minister dopravy)

O tom, či sa na Slovensku bude používať letný alebo zimný čas, rozhodne vláda na základe návrhu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. „Rezort dopravy v rámci toho procesu upozorňoval na to, že by mala vzniknúť dostatočná časová rezerva, aby bolo možné rokovať s okolitými štátmi na zavedení rovnakého času,“ uviedol rezort dopravy.

„Zároveň treba myslieť na to, že po prípadnej zmene striedania času u nás aj v okolitých štátoch bude potrebné prestaviť všetky systémy tak, aby vzájomne spolupracovali (predovšetkým v prípade, ak nebudeme mať všetci rovnaký čas). Najmä pri vlakových alebo leteckých grafikonoch ide o pomerne dlhodobý proces ktorý vyžaduje dostatočný čas na synchronizáciu,“ myslí si Érsék.

Gabriela Matečná (ministerka pôdohospodárstva)

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná zrušenie striedania času podporuje. „Telu trvá nejaký čas, kým sa prispôsobí. Sme zvyknutí na prirodzené biologické cykly ako naši predkovia,“ uviedla Matečná, podľa ktorej je zimný čas tou správnou voľbou.

„Zimný čas je v súlade s chodom prírody, je to prírodný slnečný čas,“ myslí si ministerka. „Je potrebné, aby sa aj naši susedia zosúladili so zemepisným časovým pásmom daným poludníkmi,“ dodala.

Miroslav Lajčák (minister zahraničných vecí)

Podľa ministra zahraničných vecí šlo v prípade európskeho prieskumu len o zlomok populácie členských krajín EÚ, no požiadavka je na stole a treba ju vyriešiť. „Ľudia znášajú prechod z letného času na zimný a opačne rôzne, ale určite je značná časť takých, ktorým to robieva problém a uvítali by ponechanie len jedného času,“ uviedol s tým, že v rámci jeho zahraničných pracovných ciest je nútený často striedať časové pásma, niekedy aj zo dňa na deň. „Pred pár rokmi sa mi počas dvoch týždňov stalo, že som sa vrátil z USA a na druhý deň som letel do Indie, resp.do Kórei. Takže o ťažkostiach by som v mojom prípade nehovoril,“ povedal.

„Na výjazdovom zasadnutí vlády v Kežmarku sme sa dohodli, že náš rezort bude koordinovať túto otázku. Z môjho pohľadu bude najdôležitejšie dohodnúť sa tak, aby sme v rámci EÚ nemali veľa striedaní časových pásiem,“ uviedol Lajčák na adresu toho, že ministerstvo práve preferuje zimný čas. „Ja preferujem taký, na akom sa dohodneme aj s ďalšími partnermi. Neviem si predstaviť, že by sme si napríklad pri cestách do Rakúska alebo Čiech museli prestavovať hodinky.“

Gábor Gál (minister spravodlivosti)

Gábor Gál v rámci striedania času nikdy nepociťoval ťažkosti. „Striedanie zimného a letného času som našťastie nikdy špeciálne nepociťoval - či už psychicky alebo fyzicky, ale odborníci dlhodobo upozorňujú na možné zdravotné riziká striedania času,“ uviedol s tým, že jednoznačne preferuje letný čas.

„Ja som jednoznačne za letný čas - prispieva totiž k dlhším večerom v jarnom a letnom období a tie môžem stráviť aktívnejšie, než svetlé rána. Hodinu času navyše by som však vzhľadom k mnohým ministerským povinnostiam potreboval pridať každý deň,“ dodal minister spravodlivosti.

Ján Richter (minister práce)

Zrušenie striedania letného a zimného času rozprúdilo v posledných dňoch najmä na sociálnych sieťach širokú diskusiu. „Osobne vnímam argumenty za zrušenie ako logické a opodstatnené a priznám sa, bol by som najradšej, keby sme si na Slovensku ponechali letný čas. Rezort, ktorý vediem, však dostal za úlohu zozbierať odborné stanoviská viacerých ministerstiev a tie ja nemôžem ignorovať, hoci mám iný názor,“ uviedol Richter.

„Chcem však ubezpečiť verejnosť, že náš návrh, aby sa po zrušení striedaniu času na Slovensku uplatňoval zimný čas, je iba predbežnou pozíciou SR v celom procese. K tomuto návrhu ešte musia zaujať pripomienky ďalšie ministerstvá, ale aj odborná a laická verejnosť. Dôležité budú aj rokovania so sociálnymi partnermi,“ upozornil Richter. „Čo je však najdôležitejšie, nevyhnutná bude najmä koordinácia s členskými štátmi EÚ, a to najmä s našimi najbližšími susedmi. Neviem si predstaviť, že pôjde z Prahy vlak, rýchlik, ja neviem, do Budapešti a bude prechádzať dvomi časovými pásmami. To znamená, že aj na poslednej vláde som problematiku opätovne otvoril a bolo prijaté uznesenie voči ministerstvu zahraničných vecí, pán Lajčák bude vyjednávať. To znamená, my sa nemôžeme odkloniť od okolitých štátov,“ dodal s tým, že ešte netreba robiť paniku, všetko môže byť inak, keďže sme len na začiatku procesu a diskusií.