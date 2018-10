Lajčák: Vznik Československa bol revolučný počin, ktorý si vyžadoval osobnú odvahu a silnú víziu

Uviedol to v štvrtok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslav Lajčák, ktorý spoločne s českým rezortným partnerom Tomášom Petříčkom slávnostne otvorili konferenciu s názvom „Kam dnes smeruje česká a slovenská diplomacia?". Akcia sa konala v pražskom Černínskom paláci pri príležitosti prezentácie spoločných aktivít pripomínajúcich si tohtoročné významné „osmičkové“ výročia v dejinách Slovenska a Česka. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie.

Ako Lajčák dodal, Československo sa stalo jednou z najmodernejších a najdemokratickejších krajín sveta. Vyzdvihol, že diplomati hrali významnú úlohu v kľúčových obdobiach našej štátnosti, najmä pokiaľ ide o obdobie druhej svetovej vojny. „Boli to práve diplomati, ktorí v kritickom momente pracovali na zachovaní právnej kontinuity ČSR a získavali medzinárodnú podporu pre znovuobnovenie republiky. Aj napriek traumám dvadsiateho storočia vznikli medzi našimi národmi hlboké občianske, kultúrne a ľudské väzby,“ skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.

Na margo rozdelenia spoločného štátu v deväťdesiatych rokoch minulého storočia skonštatoval, že spôsob, akým k nemu došlo, nemá v európskych dejinách veľa precedensov a radí sa medzi výnimočné príbehy. K historickej ceste našich národov, ktorá sa začala vznikom spoločného štátu až po dnešok, Lajčák povedal, že „naše národy pridlho ležali v priesečníku geopolitických záujmov mocností a opakovane na to doplácali".

"Dnes sme rovnocennou súčasťou spoločenstva demokratických štátov, ktoré vytvorili Európsku úniu a EÚ je náš vitálny životný priestor,“ uviedol ďalej šéf slovenskej diplomacie, pričom aj v dnešných nejednoduchých časoch by sme sa podľa neho mali inšpirovať našimi historickými skúsenosťami. Aj v tejto súvislosti apeloval na dôležitosť dodržiavania princípov multilaterálneho systému odvolajúc sa na skúsenosti s Mníchovským diktátom a Viedenskou arbitrážou. Po úvodnom vystúpení diskutoval šéf slovenskej diplomacie spolu s českým ministrom a účastníkmi konferencie o výzvach, pred ktorými dnes stoja obe krajiny.

Lajčák sa z Prahy presúva do Ženevy, kde vystúpi na ministerskom okrúhlom stole Svetového investičného fóra UNCTAD (Konferencia OSN pre obchod a rozvoj), ktoré sa koná od 22. do 26. októbra. Jeho ťažiskovou témou sú „Investície do udržateľného rozvoja“. Vo večerných hodinách a v piatok spoločne so štátnym tajomníkom a osobitným predstaviteľom ministra pre predsedníctvo v SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) Lukášom Parízkom diskutovať v Malage s predstaviteľmi 57 účastníckych štátov a šiestich Stredomorských partnerov pre spoluprácu s OBSE (Alžírsko, Egypt, Izrael, Jordánsko, Maroko a Tunisko), ako aj niekoľkých medzinárodných organizácií o význame energetiky pre zabezpečenie ekonomického rastu a spolupráce.