Nemecko únos Vietnamca rieši, malo by aj Slovensko: Ak je to pravda, bude to mať následky

Skutočnosť, že 23. júla minulého roka došlo v Nemecku k únosu, je podľa neho už mimo akejkoľvek pochybnosti, keďže o tom svedčia výsledky nemeckého vyšetrovania. „Podľa rozhodnutia nemeckého súdu áno. A ja viac verím rozhodnutiu nemeckého súdu ako vyhláseniam Vietnamcov, že to neurobili,“ povedal.

Podozrenie denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung, že Vietnamci na vývoz uneseného občana využili vtedajšiu návštevu svojho ministra vnútra To Lama v Bratislave, je podľa Hrabka veľmi vážne. „To nie sú iba podozrenia, máme tam rozhodnutie nemeckého súdu, ktorý odsúdil prvého zapleteného do únosu. Sú známe rôzne rozhodnutia orgánov činných v trestnom konaní. Takže áno. Ako hovorí príslovie, keď niečo vyzerá ako kačka, chodí ako kačka a kváka ako kačka, je to kačka. Tie podozrenia sú veľmi silné. Je v záujme Slovenska, nie Nemecka, aby to bolo vyšetrené. Teda či sa naozaj stalo to, že na územie Slovenska bol násilím zavlečený a potom aj odvlečený násilím občan cudzieho štátu,“ povedal Hrabko.

„V Nemecku sa začal súd, toto je iba prvý odsúdený. Nemecko vypovedalo niektorých vietnamských diplomatov, jednoducho robí kroky, robí ich po svojom. A Slovensko by malo prešetriť, či sa to naozaj stalo. Mali by to začať riešiť naše orgány činné v trestnom konaní. A je možné začať trestné stíhanie aj vo veci, či neprišlo k zneužitiu právomoci verejného činiteľa, konkrétne pána Kaliňáka (Smer-SD), ktorý bol v tom čase ministrom vnútra,“ dodal.

„Bez ohľadu na to, či minister Kaliňák konal úmyselne alebo bol vietnamskými predstaviteľmi oklamaný, je to pre Slovensko škandál. A dostať sa z toho môže iba tým vyšetrením,“ zdôraznil Hrabko. „Toto je naozaj vec pre orgány činné v trestnom konaní, inak okolo toho bude ešte veľa rôznych mýtov. Ale fakty, ktorých sa môžeme držať, sú rozhodnutia nemeckých orgánov a nemeckého súdu. Slovensko je podozrivé a je na ňom, aby podozrenie vyvrátilo,“ tvrdí publicista.

Odvolanie Chudovského bolo stranícke rozhodnutie

V diskusii komentoval aj rozhodnutie ministerky kultúry Ľubice Laššákovej (Smer-SD) odvolať generálneho riaditeľa Slovenského národného divadla (SND) Mariána Chudovského pre manažérsku pasivitu. Divadlo totiž kumulovalo v priebehu prvého polroka 2018 miliónovú stratu a nebolo už schopné vyplatiť technickému personálu štvrťročné odmeny. „Myslím si, že ide o stranícke rozhodnutie. Dávam to do súvislosti s oznámením štrajku. Smer si nemôže želať, aby sa divadelná sezóna nezačala a krátko pred voľbami sa uskutočnil štrajk. Beriem to ako politický krok pani ministerky, aby sa situácia upokojila. Nebýva zvykom začať audit a potom konať ešte pred jeho skončením,“ poznamenal Hrabko. „Na druhej strane, pán exriaditeľ je zodpovedný za hospodárenie,“ dodal na margo zlej finančnej situácie SND.

Obvinený Kotleba

Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku potvrdil, že mu doručili obžalobu na predsedu parlamentnej ĽSNS. Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Mariana Kotlebu obvinil z prečinu prejavu sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Dôvodom je, že v Banskej Bystrici v roku 2017 v aule školy odovzdal pred takmer 400 pozvanými hosťami trom rodinám finančný dar prostredníctvom symbolických šekov, každý na sumu 1488 eur. Číslo 1488 je pritom známe a používané v symbolike extrémistov.

„Z pána Kotlebu sa tu vyrába martýr,“ reagoval Hrabko, podľa ktorého bude pre Mariana Kotlebu obžaloba dobrou reklamou, šanca na jeho odsúdenie však veľká nie je. „Ja osobne si neviem predstaviť, že súd odsúdi Mariana Kotlebu za to, za čo ho špeciálny prokurátor žaluje. Suma 1488 nie je zakázaná ani na Slovensku, ani vo svete,“ povedal. Hrabko sa síce osobne stotožňuje s podozrením prokurátora, je však podľa neho veľmi ťažké ho dokázať. A Kotlebova obrana, že bude prvým politikom, ktorého chcú súdiť za pomoc ľuďom, je podľa Hrabka vysoko efektívna.

Dianie v SAV

Krátko komentoval aj dianie okolo Slovenskej akadémie vied (SAV), ktorá má problémy s transformáciou svojich ústavov na verejné výskumné inštitúcie. Na základe medializovaných informácií by sa patový stav mal vyriešiť začiatkom jesene, napríklad prezidentský kandidát Robert Mistrík však už v emotívne ladenom komentári vyzýval na rýchlejšie riešenie.

„Nemyslím, že by to bolo v súvislosti s prezidentskou témou, pána Mistríka sa to týka ako vedca. Isté je, že politicky zodpovedná je ministerka školstva, je na nej, aby to vyriešila. Ona má k dispozícii všetky možné páky, politické aj mocenské. Riešenie má v rukách pani ministerka, nie vedci zo SAV, tí môžu len dodávať veci, ktoré sú požadované,“ povedal Hrabko.

Rozhodnutie Csákyho nekandidovať

Vyjadril sa aj k rozhodnutiu Pála Csákyho nekandidovať na post prezidenta a k selfie poslankyne SaS Jany Cigánikovej z operačnej sály. „SMK, samozrejme, musí postaviť svojho kandidáta. Obzvlášť potom, čo Most-Híd oznámil, že postaví Bélu Bugára,“ povedal Hrabko. Prezidentským kandidátom SMK však nemusí byť aktuálny europoslanec tejto strany. Rozhodnutie Pála Csákyho nevystavovať sa tlakom prezidentskej kampane a sústrediť sa na eurovoľby má preto podľa Hrabka logiku.

Fotografia z operačky

Slovenská národná strana považuje za nehorázne, že sa opozičná poslankyňa Jana Cigániková (SaS) odfotila na operačnej sále, kde práve prebiehal zákrok, a fotku zverejnila na sociálnej sieti. Podľa národniarov je to miesto, kde treba mať pokoru a úctu k telu. Cigániková je na stáži v jednej zo štátnych nemocníc a podľa jej slov ju prizvali aj k operáciám. SNS žiada, aby tento postup nemocnice prešetril Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS).

„Súhlasím so stanoviskom SNS, považujem to za nekultúrne, vulgárne až nechutné, také niečo urobiť. A neprimerané postaveniu poslankyne. Existuje aj Charta práv pacienta, to, že nie je vidieť tvár, je jedna vec, ale stále je tam brucho toho pacienta,“ povedal Hrabko, ktorý sa čuduje lekárom, že prítomnosť poslankyne s mobilom pri operácii umožnili. Či je takéto fotenie v rozpore s legislatívou, je však podľa Hrabka otázne. „Neviem, prax po novom nariadení GDPR ukáže, čo všetko je možné robiť na sociálnych sieťach a v médiách,“ uzavrel Hrabko.