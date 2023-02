Záchrana kolabujúceho orgánu: Ako si dať pečeň po zime do poriadku?

Hoci je vianočné obdobie, kedy sa nám stoly prehýbali pod nánosom sladkých dobrôt a mastných pochúťok dávno preč, pečeň si to pamätá. Na rozdiel od mnohých iných ochorení však nedá o sebe na začiatku vedieť. Ako si poradiť s následkami hodovania a očistiť životne dôležitý orgán?

Zima je obdobím, kedy si doprajeme o niečo viac ako počas iných ročných období. Vianočné sviatky, menej denného svetla, nízke teploty vonku a nepriaznivé počasie sú jednými z dôvodov, prečo človek trávi viac času doma. O aktívnom pohybe nemôže byť reč, a keď sa k tomu pridá sedavý životný štýl a rôzne kulinárske pokušenia, ktorým sa nedá odolať, čoskoro sa dostaví neželaný výsledok. Nielenže nezapnete svoje obľúbené nohavice, ale je tu aj iný problém, ktorý nie je vidieť.

Keď pečeň „ochorie“

Tuky sa dostanú pod kožu, no môžu taktiež obaliť orgány v tele vrátane pečene. Hoci určitá miera tohto viscelárneho, teda orgánového tuku, sa považuje za zdravú, keďže telu poskytuje prísun energie, ak je ho viac, môžu sa vyskytnúť komplikácie. Pečeň môže „ochorieť“ a nefunguje tak, ako by mala.

Pečeň možno prirovnať k chemickej továrni. Čistí krv od rôznych odpadových látok, toxínov a má úžasnú schopnosť regenerácie. Podieľa sa takmer na všetkých kľúčových procesoch v tele. Ak je teda funkcia dôležitého orgánu oslabená, po určitom čase sa to prejaví navonok. Stukovatená pečeň je iná na rozdiel od mnohých iných ochorení, keďže nedá o sebe vedieť. Odhalí ju zvyčajne až vyšetrenie počas preventívnej prehliadky.

O steatóze pečene sa hovorí konkrétne vtedy, keď množstvo tukov v najväčšom vnútornom orgáne prekročí 5%. Keďže spracúva všetky zložky prijímané z jedla, vytvára energetické zásoby organizmu a distribuuje jednotlivé látky do orgánov. V prípade nadmerného množstva tuku ho pečeň začne automaticky ukladať v sebe. Výsledkom bude jeho spomalená činnosť, zvýšená koncentrácia toxických látok v organizme a celkovo zvýšené riziko rôznych ochorení.

Riešenie na tanieri

Každý má šancu vyhnúť sa tomuto stavu a postarať sa o svoj orgán tak, aby bol zdravý a fungoval normálne. Doprajte si očistu pečene tým, čo si naložíte na tanier. Tam sa ukrýva tajomstvo prevencie stukovateného orgánu! Zdravá vyvážená strava predstavuje ochranný štít pred tukom, ktorý by mohol napadnúť telesný orgán.

Ak k tomu pridáte pohyb, zdravá pečeň bude len otázkou času. „Celková kombinácia racionálneho stravovania a pohybu je veľmi účinná. Pozor však na potraviny, ktoré podporujú vznik stukovatenej pečene, kde patrí alkohol, sladkosti a veľmi tučné jedlá, hlavne, ak sa konzumujú často a vo väčších množstvách,“ radí nutričný špecialista Ing. Libor Javro.

Naopak, sústreďte sa na ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky, zdravé tuky a strukoviny. Vedci z Karolinska Institutet vo Švédsku zverejnili štúdiu, v ktorej vyzdvihujú anorganický dusičnan ako zlúčeninu, ktorá môže znížiť tvorbu tukov v pečeni. Tá sa nachádza napr. v listovej zelenine.

Pomocník v ampulke

Na prvý pohľad pripomína ružu s lupienkami, no skrýva v sebe oveľa viac. Pečeň sa vám poďakuje taktiež za tento druh zeleniny. „Artičoky sú vynikajúcim doplnkom pestrej stravy, ktorou vieme doplniť veľké množstvo vitamínov, hlavne vitamínu C, čo sa v tomto zimnom období veľmi hodí alebo minerálov, najmä sodík, draslík a horčík, čím prispievajú k odstraňovaniu únavy alebo zlepšovaniu práce svalov,“ dodáva odborník na výživu.

Hoci zohnať artičoky v zimnom období môže byť ťažšie, stále sa dá spoľahnúť na doplnky výživy. Napríklad Superdiet Architaut obsahuje BIO extrakt z listov artičok, v ktorých je veľké množstvo biologicky aktívnej látky cynarín. Táto prírodná zlúčenina prispieva k stimulácii produkcii žlče, pomáha urýchliť črevný pohyb a podporuje trávenie tukov. V extrakte sa skrýva taktiež kyselina listová, draslík, flavonoidy, vláknina, organické soli, vitamíny skupiny B, A a C, železo a iné prospešné látky.

Okrem toho artičoka napomáha k detoxikačnej činnosti pečene a podieľa sa na vylučovaní škodlivín močom. Hrá úlohu v zabránení ukladania cholesterolu v cievach, ktorého vysoká hladina je rizikovým faktorom pre vznik srdcovej choroby. Choleretiká nachádzajúce sa v zelenine zase podporujú vyplavovanie cholesterolu z pečene a pomáhajú znižovať hladinu tukov v krvi.

Natrafiť na čistý produkt bez akýchkoľvek látok navyše a alkoholu môže byť na prvý pohľad tvrdý oriešok, no nie je to nemožné. BIO extrakt z artičok je jedným z tých, ktorí si zakladajú na kvalite a predstavuje plnohodnotnú náhradu za zeleninu. Malá ampulka, v ktorej sa nachádza až 1 200 mg artičok, sa postará o očistu pečene, ktorá bude ako znovuzrodená. Doprajte jej to hlavne teraz na začiatku jari.

