Pri neprevzatej zásielke môže volič v cudzine žiadať opätovné zaslanie, pripomína Ministerstvo vnútra

Hlasovací preukaz pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (Zdroj: TASR – František Iván)

BRATISLAVA - Pokiaľ sa zásielka s volebnými materiálmi pre voliča zo zahraničia vráti ako neprevzatá, môžu voliči cez aplikáciu požiadať o opätovné zaslanie materiálov. Môžu zároveň zmeniť adresu, kam im má zásielka prísť. Požiadať o opakované zaslanie volebných materiálov môžu do 20. septembra. Pripomína to Ministerstvo vnútra (MV) SR. O nedoručení zásielky voličov informuje emailová notifikácia.

"Každému voličovi aplikácia umožní, hneď ako sa nám zásielka vráti ako neprebraná v odbernej lehote, požiadať buď o opakované zaslanie, kde si môže zároveň zmeniť adresu doručovania v zahraničí, alebo môže zrušiť svoju voľbu poštou a rozhodne sa, že bude hlasovať, pokiaľ má trvalý pobyt na Slovensku, vo svojej volebnej miestnosti," priblížila riaditeľka odboru volieb na MV SR Eva Chmelová.

Volič by mal pri opakovanej žiadosti myslieť na to, či je ešte možné, aby sa zásielka s hlasovacím lístkom vrátila ministerstvu včas, podľa toho, kde sa zdržiava. "Napríklad na Nový Zéland a do Austrálie sú doručovacie lehoty dlhšie," pripomenul rezort vnútra.

O voľbu poštou zo zahraničia požiadalo 72.993 občanov. Po zaregistrovaní prídu voličovi na adresu v cudzine volebné materiály. Pokiaľ volič požiadal elektronicky, hlasovacie lístky si musí stiahnuť z webu MV SR a vytlačiť sám. Návratnú obálku s hlasovacím lístkom musí volič zo zahraničia zaslať tak, aby bola na MV SR doručená do 29. septembra do 12.00 h. Predčasné parlamentné voľby budú v sobotu 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia.